Una filtración pone contra las cuerdas a Trump: "Mirad, mirad esto, es información secreta"

La Justicia acorrala a Donald Trump. Por si fuera poco con los frentes que ya tiene, entre su condena por abuso sexual a la escritora E. Jean Carroll y los 34 cargos que pesan sonre él por el 'caso Stormy Daniels', más madera contra el magnate.

El expresidente de EEUU ha sido acusado con cargos federales por el manejo de documentos clasificados encontrados en su residencia personal de Mar-A-Lago. En concreto, retención deliberada de información de defensa nacional, ocultamiento corrupto de documentos, conspiración para obstruir la justicia y realizar declaraciones falsas. Esto le convierte en el primer expresidente imputado con cargos federales.

Por supuesto, el republicano niega la mayor, pero ahora una filtración de una conversación suya le pone contra la espada y la pared. En 2021, como recoge la CNN, ya reconoció que disponía de información militar "secreta" sin desclasificar en una residencia que fue objeto de registro en agosto de 2022, cuando los agentes del FBI requisaron una "importante" cantidad de información y documentos.

"Cuando era presidente la podría haber desclasificado, pero ahora no puedo", mencionó Trump durante una reunión mantenida ese año, cuando ya había abandonado la Presidencia, en relación a un documento clasificado del Pentágono referido a un ataque a Irán.

En el audio recogido por Europa Press, Trump no hace ningún amago de esconder la naturaleza de la información que tiene en sus manos. "Secreta. Esta información es secreta. Mirad, mirad esto", dice el expresidente. "La hicieron los militares y me la dieron a mí", añade.

Tengo una pila enorme de papeles y me aparece esta cosa. Mirad. Todo esto es cosa suya. Me presentaron esto, os lo digo en plan confidencial, y esto es suyo. Esto es del Departamento de Defensa. Yo no tuve nada que ver. Es suyo" Donald Trump, en 2011

Con voz airada, Trump asegura en la cinta que la información sobre el ataque a Irán procedía directamente del general Mark Milley y que en ningún caso fue idea suya. "Mira, os pongo un ejemplo. Milley dijo que yo quería atacar irán. ¿Es alucinante o no?. Tengo una pila enorme de papeles y me aparece esta cosa. Mirad. Todo esto es cosa suya. Me presentaron esto, os lo digo en plan confidencial, y esto es suyo. Esto es del Departamento de Defensa. Yo no tuve nada que ver. Es suyo", insiste el expresidente.

"Y esto que tengo entre manos me da la razón. Pero resulta que es, o sea, enormemente confidencial. Secreta. Esto es información secreta. Mirad, mirad esto", remacha Trump, en presunta referencia al documento en el que el general Milley admitía haber dado orden, en los últimos días de la Presidencia Trump, de que sus subordinados no aceptaran ninguna orden ilegal del presidente.