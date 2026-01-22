Francia intercepta un petrolero procedente de Rusia en el Mediterráneo 

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha informado la intercepción por parte de Francia de un petrolero supuestamente de la flota fantasma que emplea Moscú para sortear las sanciones europeas en respuesta por la invasión de Ucrania.

"La Armada francesa ha abordado un petrolero procedente de Rusia, sujeto a sanciones internacionales y sospechoso de enarbolar una bandera falsa", ha anunciado el presidente galo en un mensaje en redes sociales, tras señalar que la operación se realizado en aguas del Mediterráneo, "con el apoyo de varios aliados".

Macron ha defendido que la maniobra se ha realizado "en estricto cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar". "No vamos a tolerar ninguna violación", ha enfatizado el presidente francés, quien ha informado de que ya se ha abierto una investigación sobre lo ocurrido.

"Estamos decididos a respetar el Derecho Internacional y a garantizar que se aplique de manera efectiva de las sanciones. Las actividades de la 'flota en la sombra' contribuyen a financiar la guerra de agresión contra Ucrania", ha rematado.

No es un hecho aislado

Cabe recalcar que el pasado miércoles 7 de enero las fuerzas armadas estadounidenses lograron interceptar en el Atlántico Norte a un buque petrolero, el cual portaba una bandera rusa y se dirigía hacia Venezuela, además de otro carguero que identificado con la bandera panameña.

Este viernes 23 de enero y sábado 24 del mismo mes las delegaciones de Ucrania y Rusia se reunirán en búsqueda de llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto armado de ambas naciones. Estados Unidos también integrará dicho encuentro en posición de intermediario.