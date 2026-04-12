Irán y EEUU dan por terminadas las conversaciones de paz: Vance pone sobre la mesa una "oferta final y definitiva" y abandona Islamabad

El Gobierno de Pakistán ha destacado este domingo su papel como mediador en las conversaciones mantenidas entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, la capital del país, y ha instado a ambas partes a preservar el compromiso con el alto el fuego de dos semanas alcanzado el pasado miércoles, así como a avanzar hacia una solución duradera que ponga fin a las hostilidades desatadas por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra Teherán.

El viceprimer ministro y titular de Exteriores paquistaní ha agradecido a ambos países --a través de un comunicado difundido en redes sociales-- haber respondido al llamamiento del primer ministro, Shehbaz Sharif, tanto para aceptar un cese inmediato de las hostilidades como para participar en las negociaciones celebradas en la capital.

Según ha explicado, junto al jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Syed Asim Munir, Islamabad ha facilitado varias rondas de contactos "intensos y constructivos" entre las dos partes, que se han prolongado durante cerca de 24 horas hasta su conclusión en la mañana del domingo.

En este sentido, ha subrayado que Pakistán valora el reconocimiento de ambas delegaciones a su papel en el proceso y ha expresado su confianza en que mantengan "un espíritu positivo" para alcanzar "una paz duradera y la prosperidad de toda la región y más allá".

Asimismo, ha incidido en que resulta "imperativo" que tanto Washington como Teherán respeten el alto el fuego acordado, en un momento marcado por las tensiones regionales.

Por último, el Gobierno paquistaní ha reiterado su disposición a seguir desempeñando un papel activo como facilitador del diálogo entre ambas partes, con el objetivo de fomentar la cooperación y contribuir a una estabilización a largo plazo del escenario regional.

Este llamamiento llega después de que el vicepresidente estadounidense y líder de la delegación estadounidense, JD Vance, haya anunciado esta madrugada el cierre de una intensa ronda de negociaciones de 21 horas con Irán, que ha terminado sin acuerdo y con la presentación de lo que Washington ha descrito como su "oferta final" antes de abandonar Islamabad.