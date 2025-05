Guerra aranceles de Donald Trump hoy: China pide responder con "calma" a las perturbaciones de la guerra comercial

General Motors se ha cansado. El gigante automovilístico estadounidense ha anunciado este lunes que dejará de exportar vehículos fabricados en EEUU a China. El anuncio llega en plena guerra comercial entre Washington y Pekín: con la subida de aranceles, pese a la tregua suscrita hace una semana en Suiza, con beneficios que se desinflan y una caótica política estadounidense que, de acuerdo con los propios fabricantes, les complica la vida más que beneficiarles. ¿El detonante? La guerra arancelaria, la pérdida de rentabilidad y las nuevas reglas comerciales que quiere imponer Donald Trump en su segundo mandato.

La decisión de General Motors afecta a The Durant Guild, su canal exclusivo para coches de alta gama, que apenas suponía un 0,1 % de sus ventas en China. Pero en este caso, el tamaño es lo de menos, porque el gesto del fabricante dice mucho. GM reestructura así esa parte del negocio y, de paso, "optimiza sus operaciones" con un movimiento que deja claro que exportar desde EEUU no compensa, ha explicado un portavoz a Reuters. Ford, por cierto, ya tomó la misma decisión en abril y no parece que vayan a ser los únicos.