El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur ha decidido desmentir las afirmaciones de que el Departamento de Energía (DOE) de Estados Unidos calificó al país como "sensible" debido al incremento de su armamento nuclear independiente. De hecho, un funcionario estadounidense, está siendo investigado por presuntamente pasar diagramas de reactores nucleares a las autoridades del país asiático.

Según publica el medio Hankyoreh, un legislador del Partido Demócrata de Corea del Sur, Wi Sung-lac, que ha dedicado décadas a la diplomacia estadounidense y a los asuntos nucleares en este ministerio, ha enfatizado la importancia de no pasar por alto la esencia del caso. “Estados Unidos no va a designar a Corea del Sur como un 'país sensible' basándose únicamente en una filtración de información en un laboratorio”, ha aseverado en una entrevista telefónica con el digital.