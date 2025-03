Piden eliminar a Corea del Sur como "país sensible" por el desarrollo nuclear

El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur ha decidido desmentir las afirmaciones de que el Departamento de Energía (DOE) de Estados Unidos calificó al país como "sensible" debido al incremento de su armamento nuclear independiente. De hecho, un funcionario estadounidense, está siendo investigado por presuntamente pasar diagramas de reactores nucleares a las autoridades del país asiático.

Según publica el medio Hankyoreh, un legislador del Partido Demócrata de Corea del Sur, Wi Sung-lac, que ha dedicado décadas a la diplomacia estadounidense y a los asuntos nucleares en este ministerio, ha enfatizado la importancia de no pasar por alto la esencia del caso. “Estados Unidos no va a designar a Corea del Sur como un 'país sensible' basándose únicamente en una filtración de información en un laboratorio”, ha aseverado en una entrevista telefónica con el digital.

"El Gobierno estadounidense no designaría a Corea del Sur como 'país sensible' si no le preocuparan las peticiones de armamento nuclear de las autoridades surcoreanas", insiste el diplomático. "Normalmente, este tipo de incidente resultaría en sanciones para el investigador o medidas contra el laboratorio en cuestión".

Además, recuerda que "entendemos que esta designación tiene que ver con asuntos como la filtración de software". En este sentido, afirma que "no se trata únicamente de un problema de seguridad, y no tiene nada que ver con las peticiones de armamento nuclear, es un intento de manipular a los medios de comunicación y oscurecer el asunto".

De acuerdo a la publicación, la designación de Corea del Sur como país sensible se repitió en la década de los ochenta. Sung-lac explica que "se produjo en el contexto de los intentos de desarrollo de armas nucleares por parte de la administración del expresidente Park Chung-hee".

Esta designación "no tiene un impacto significativo en la cooperación tecnológica entre Corea del Sur y Estados Unidos". Aun así, los entre 2.000 y 3.000 trabajadores surcoreanos de los institutos afiliados al Departamento de Energía "deberán presentar informes previos, y obtener aprobación para ejecutar sus actividades".

"Espero que Corea pueda persuadir a Estados Unidos para que la elimine de la lista de países sensibles mediante deliberaciones bilaterales", lamenta el político surcoreano en el medio. "Lo más importante es restaurar la confianza. Necesitamos disipar las sospechas sobre el armamento nuclear de Corea, y la responsabilidad de ello recae en el Gobierno y el partido gobernante", concluye la publicación.