Guerra Ucrania Rusia en directo: un oligarca ruso esquiva el castigo de Occidente por una triquiñuela con sus casoplones en España 

Donald Trump ha hablado este martes por teléfono con Vladímir Putin, quien le ha ofrecido ayuda para lidiar con Irán. Una oferta que el líder estadounidense ha declinado, haciéndole saber a su homólogo ruso que prefería mejor cooperación de Moscú.

"Vladimír (Putin) me llamó y me dijo: '¿Puedo ayudarte con Irán?'. Le dije: 'No, no necesito ayuda con Irán, necesito ayuda contigo'", ha contado el mandatario estadounidense a periodistas a bordo del Air Force One de camino a La Haya para participar en la cumbre de la OTAN. "Me gustaría alcanzar un acuerdo con Rusia", ha añadido.