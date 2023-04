Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de los combates en Bajmut

Los documentos del Pentágono revelan que Egipto planeó suministrar cohetes a Rusia

El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, mandó fabricar cerca de 40.000 misiles para enviarlos a Rusia en el marco de la guerra contra Ucrania, según revelarían los documentos de los Servicios de Inteligencia estadounidenses filtrados, de acuerdo con el periódico 'The Washington Post'. Según este medio, en algunos de los documentos filtrados, fechados el 17 de febrero, resumen presuntas conversaciones entre el presidente egipcio y altos funcionarios de su Ejército, a los que pide que mantengan la producción y el envío de armamento en secreto "para evitar problemas con Occidente".



En el documento, el presidente habla con alguien llamado Salah al Din -que 'The Washington Post' sugiere podría tratarse de Mohamed Salah al Din, secretario de Estado para la producción militar-, quien sugiere que los empleados trabajarán horas extras si es necesario, ya que "es lo mínimo que podríamos hacer por la ayuda anterior de Rusia", sin especificar a qué ayuda se refieren. El militar también habría alegado que "los rusos comprarán lo que sea" en materia de armas y municiones, siempre según el citado diario.



El embajador Ahmed Abu Zeid, portavoz del Ministerio de Exteriores egipcio, ha respondido a las preguntas del periódico estadounidense alegando que "la posición de Egipto desde el principio es de no intervención (...) para mantener una igual distancia con ambos bandos". Por otro lado, un oficial estadounidense consultado por el medio, ha explicado -en calidad de fuente anónima- que su país no tiene constancia de que estos planes de suministro armamentístico se llegaran a cumplir.