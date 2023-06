Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de la contraofensiva y ataques

Zelenski pide la "desocupación completa" de la central nuclear de Zaporiyia ocupada por Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido la "desocupación completa" de la central nuclear de Zaporiyia, bajo control del Ejército ruso. "Requerimos la desocupación completa de la central nuclear de Zaporiyia. Y cualquiera que haga la vista gorda ante la ocupación rusa, ante el minado del territorio y de las estructuras de la planta nuclear, en realidad contribuye no solo a la maldad ruso, sino al terror en general", ha afirmado Zelenski en un discurso.



"Informaremos a nuestros socios y también enviaremos información a aquellos países que pretenden ser neutrales incluso en estos momentos. Obviamente, a la radiación no le importa quién es neutral y puede alcanzar cualquier lugar del mundo. En consecuencia, cualquier persona en el mundo puede ayudar, y es bien sabido lo que hay que hacer", ha añadido el mandatario. Además, Zelenski ha asegurado que su Gobierno hará todo lo posible para unir las fuerzas y los medios necesarios para "presionar e influir" a Rusia.



"Nuestra Inteligencia ha recibido información de que Rusia está considerando el escenario de un acto terrorista en la planta nuclear de Zaporiyia. Un acto terrorista con la liberación de radiación", ha alertado Zelenski durante la tarde del jueves, algo que el Kremlin no ha tardado en negar.



Por su parte, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha afirmado tener conocimiento de informes que apuntan que se habrían colocado minas cerca del estanque de enfriamiento del reactor nuclear, si bien ha aclarado que durante la última expedición, liderada por el director general Rafael Grossi, no se observaron explosivos en la zona.