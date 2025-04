Guerra Ucrania Rusia hoy en directo: la nueva propuesta de Putin hace saltar todas las alarmas en Ucrania

Una propuesta inesperada de Putin para detener la invasión hace saltar todas las alarmas en Ucrania



El diario The Financial Times ha informado, citando fuentes propias, que el presidente ruso, Vladimir Putin, habría propuesto detener la invasión de Ucrania en la actual línea del frente, sin avanzar más. Esto significaría que Moscú abandonaría sus pretensiones de controlar por completo las cuatro regiones ucranianas del este, del Donbás, anexionadas formalmente en septiembre de 2022 pero, en la práctica, aún no controladas por completo por la Federación.



Sería la primera cesión del Kremlin en el proceso negociador abierto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su llegada a la Casa Blanca.