Guerra Ucrania Rusia en directo: última hora de los ataques con drones, Putin y Zelenski

Rusia asegura haber repelido un ataque de tres embarcaciones no tripuladas contra dos barcos en el mar Negro

El Ministerio de Defensa de Rusia ha asegurado haber repelido este martes un ataque de tres embarcaciones no tripuladas ucranianas que tenían como objetivo los patrulleros de la Flota del mar Negro.



"Esta noche, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron sin éxito atacar con tres barcos no tripulados a los patrulleros 'Sergei Kotov' y 'Vasily Bykov' de la Flota del mar Negro que se encontraban realizando tareas para controlar la navegación en la parte suroeste del mar Negro, a 340 kilómetros al suroeste de Sebastopol", ha comunicado el ministerio en su canal de Telegram.



Las tres embarcaciones no tripuladas han sido destruidas por el "armamento estándar" de los barcos del Ejército de Rusia; no se ha informado de daños o víctimas.