Hamás asegura haber entregado ya todos los cuerpos de rehenes "que puede localizar" y culpa a Israel de la "destrucción"
Hamás asegura haber entregado ya todos los cuerpos de rehenes "que puede localizar" y culpa a Israel de la "destrucción"

El brazo armado del grupo terrorista insiste en que encontrar a los 19 cadáveres restantes "requiere esfuerzos especiales". Israel endurece el tono bajo acusaciones de no haber cumplido lo acordado en el plan de paz.

Miguel Fernández Molina
Miembros armados de Hamás escoltan a la Cruz Roja en uno de sus intercambios de rehenes y prisionerosdpa/picture alliance via Getty Images

El brazo armado de Hamás, las Brigadas de Al Qasam, aseguran que ya han entregado a Israel "todos los cuerpos que puede alcanzar" de rehenes muertos en Gaza. Su mensaje llega tras haber enviado únicamente nueve cadáveres de los rehenes que aún retenían desde el 7 de octubre de 2023. 

El grupo terrorista asegura que hacerse con el resto de cuerpos "requiere esfuerzos y equipos especiales para ser buscados y recuperarlos". "Estamos haciendo un gran esfuerzo para cerrar este expediente", apunta un comunicado de las brigadas Al Qasam, que alega haber "cumplido con lo acordado" tras liberar inicialmente a los 20 secuestrados vivos. Así, cargan las culpas sobre el ejército israelí por su destrucción de Gaza.

Las excusas no han sentado bien al otro lado y desde Israel crecen las críticas por la entrega de los citados 9 de los 28 rehenes que se sabían fallecidos. Entre los restos trasladados por la Cruz Roja se incluían los de una persona que no se correspondía con ningún secuestrado, tal y como denunciaron rápidamente las autoridades de Tel Aviv.

Fuentes citadas por el diario hebreo The Times of Israel apuntan que Hamás podría tardar "semanas" para localizar a las, 19 víctimas mortales que siguen en algún punto de Gaza, entre escombros.

Para facilitar su localización e identificación, las autoridades internacionales trabajan en la creación de un grupo de trabajo conjunto, en ayuda de un contingente egipcio que ya trabaja en la zona.

Hasta Donald Trump parece sumarse a la idea de que se necesitará "tiempo". Desde la Casa Blanca apuntaba este martes que se necesitaría más plazo para encontrar restos y para completar la desmilitarización de Hamás, como recoge el plan que lleva 'su' nombre. Pese a dar tiempo, añadía una amenaza al grupo armado palestino para que completasen su parte del acuerdo, advirtiendo de consecuencias muy severas si no cumplen.

Firmada ya la paz, la cifra de muertes en Gaza no deja de crecer, hasta rozar las 68.000 oficialmente reconocidos por las autoridades gazatíes, aún bajo control de Hamás. Fuentes internacionales apuntan que en las últimas horas dicho balance se ha incrementado al localizarse los restos de víctimas en zonas donde hubo ataques israelíes hasta hace días. 

Miguel Fernández Molina
