Hamás desmiente a Trump y asegura no haber recibido su nueva propuesta de alto el fuego 

Palestinos desplazados por Israel huyen hacia el sur en medio de la ofensiva terrestre en ciudad de Gaza, el 21 de septiembre de 2025.

Hamás ha desmentido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha afirmado que no ha recibido ninguna nueva propuesta de alto el fuego, tal y como aseguraba el mandatario estadounidense en Truth Social hace apenas unos días.

"Hamás no ha recibido el plan del presidente estadounidense Donald Trump para un alto el fuego en la Franja de Gaza, mientras las fuerzas israelíes amplían su agresión sobre la ciudad de Gaza", ha desmentido el grupo palestino a través de un comunicado.

De este modo, como han defendido, ni han llegado a un acuerdo para liberar a los rehenes israelíes a cambio de los prisioneros palestinos, ni tampoco se ha acordado la retirada gradual de las tropas de Netanyahu de la Franja de Gaza, como publicaban medios como el diario Haaretz.

Además, dicho supuesto acuerdo— que también implicaba el fin de Hamás—tampoco ha sido mencionado ni quiera por las autoridades de Israel, tal y como defienden desde el grupo palestino. Se espera que este lunes el mandatario estadounidense y su homólogo israelí se reúnan para discutir, entre otros asuntos, sobre el conflicto.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.