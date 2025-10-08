Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Hamás e Israel mueven ficha: primer intercambio de listas de rehenes y presos

El grupo armado palestino ha anunciado un canje de documentos con los nombres de quienes serían entregados o liberados, tras un nuevo alto al fuego. El anuncio llega tras las críticas a Netanyahu por desconocer cuántos cautivos israelíes siguen con vida.

Un palestino observa los bombardeos sobre la capital de la Franja de Gaza, dos días antes del segundo aniversario de los ataques del 7-O.Hassan Jedi/Anadolu via Getty Images

En menos de 24 horas tras una de las últimas grandes polémicas domésticas de Benjamin Netanyahu, ha tenido lugar uno de los mayores avances en el marco de las negociaciones para materializar o que al menos cristalice la propuesta de plan de paz diseñada a dos bandas entre EEUU e Israel. Hamás acaba de anunciar este miércoles que ya se ha producido un intercambio inicial de listados con nombres de ambos bandos.

Por un lado, el de los presos palestinos que la milicia islámica reclama que sean liberados de las prisiones israelíes -como ha ocurrido con cada canje anterior- y el de los rehenes israelíes -o de doble nacionalidad- que serán liberados. Es uno de los pasos necesarios para avanzar en las negociaciones que se desarrollan en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij. "Se ha intercambiado el listado de prisioneros que serían intercambiados, en línea con los criterios y cifras acordados", ha desvelado el portavoz del brazo político de Hamás, Taher al Nunu.

Esta es una cuestión especialmente relevante para el primer ministro israelí, quien ayer dio un dato en una entrevista con Ben Saphiro, quiso corregirse de inmediato y volvió a equivocarse. "Cada uno de ellos es un mundo", le acabaron contestando las familias de los secuestrados el 7-O, cuando ayer se cumplía el segundo aniversario de la masacre.

Hamás pone el foco en los puntos clave

En esa línea, desde el movimiento islamista palestino han dado síntomas de que están centrados en que la negociación no fracase por volver a enquistarse en ciertos puntos. "La delegación de Hamás ha demostrado la positividad y responsabilidad necesaria para lograr los progresos requeridos y completar el acuerdo", ha recogido el diario palestino Filastin, citando a la insurgencia palestina.

"Hay un espíritu de optimismo entre todas las partes", que se plasma en que "las negociaciones se centran en los mecanismos para aplicar un fin de la guerra, la retirada de Gaza de las fuerzas de ocupación y el intercambio de prisioneros". Es decir, lo verdaderamente importante para la causa palestina y la Gaza postinvasión israelí. 

Así, Hamás ha dejado claro que las prioridades en las que negocian son las siguientes: "[Que se ] garantice un alto el fuego, la retirada total del Ejército de ocupación, la entrada de ayuda, la vuelta de los desplazados a sus hogares y el inicio inmediato de la reconstrucción bajo supervisión de un organismo palestino de tecnócratas".

