Hamás pide "marchas de la ira" de viernes a domingo ante la ofensiva de Israel y "el silencio internacional"

Hamás ha pedido este jueves la celebración de "marchas de la ira contra la ocupación" entre el viernes y el domingo ante el "silencio y la impotencia internacional" ante la agresión israelí contra la Franja de Gaza impulsada desde el pasado 7 de octubre.

"Que el próximo viernes, sábado y domingo haya marchas de ira contra la ocupación y sus apoyos, un grito en la cara del silencio y la impotencia internacional y una voz unificada para detener la agresión, abrir los pasos fronterizos y romper el cerco", ha afirmado el grupo, que ha pedido la intensificación de las acciones del "movimiento global en solidaridad con Gaza".

Además, ha solicitado que se realicen protestas en las ciudades y capitales de "todo el mundo" frente a las embajadas de Israel y Estados Unidos como muestra de rechazo "al apoyo estadounidense a la ocupación y la complicidad internacional".

También ha pedido el refuerzo de los esfuerzos para apoyar a la flotilla que se dirige hacia Gaza y ha exigido que se garantice la protección de estos barcos, cuya misión se ha visto amenazada por los ataques israelíes contra embarcaciones atracadas en Túnez.

"Que los próximos días sean una nueva fase de la continua escalada del movimiento global contra la agresión sionista, una voz atronadora y global contra el asesinato, los bombardeos, el genocidio, el hambre, el desplazamiento forzoso y la destrucción de edificios en Gaza", ha dicho el grupo.

Desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023, las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han denunciado más de 65.100 muertos palestinos.