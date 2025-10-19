Imágenes satelitales revelan el plan de propulsión nuclear de China para crear el buque de guerra más grande del mundo 

China da un paso más en su carrera por convertirse en potencia naval global. Imágenes por satélite, analizadas por el Hindustan Times (de las que se ha hecho eco Focus) , confirman que el país ha comenzado la construcción de su primer portaaviones de propulsión nuclear, conocido como Tipo 004, en los astilleros de Dalian, en la provincia de Liaoning.

Este coloso marítimo, que formará parte de la Armada del Ejército Popular de Liberación, podría convertirse en el buque de guerra más grande jamás construido fuera de Occidente. Los informes iniciales apuntan a que superará incluso al USS Gerald R. Ford, la joya tecnológica de la flota estadounidense.

Un portaaviones sin límites operativos

El Tipo 004 marcará un salto tecnológico para Pekín. Su propulsión nuclear le permitirá operar durante años sin necesidad de repostar, ampliando enormemente su autonomía y capacidad de despliegue global. Según fuentes cercanas al proyecto, podrá transportar hasta 90 aeronaves, entre cazas furtivos, aviones de alerta temprana y drones de vigilancia.

Además, integrará un sistema de catapulta electromagnética (EMALS) similar al de los portaaviones estadounidenses de clase Ford. Este sistema sustituye las antiguas catapultas de vapor por un impulso electromagnético que permite despegues más suaves, rápidos y eficientes, reduciendo el desgaste de los aviones y los costes de mantenimiento.

Tecnología de vanguardia y ambición global

El nuevo buque insignia chino incorporará aviones furtivos de quinta generación, capaces de operar en misiones de ataque y defensa en profundidad, así como aeronaves de inteligencia y vigilancia marítima. Algunas fuentes especializadas apuntan incluso a la posibilidad de que el portaaviones esté equipado con armamento láser de defensa, destinado a neutralizar drones o misiles entrantes.

Con el Tipo 004, China aspira a consolidar un grupo de combate de portaaviones capaz de proyectar su poder más allá del mar de China Meridional, una zona donde la tensión con Estados Unidos, Japón y Filipinas ha ido en aumento. Pekín ya cuenta con tres portaaviones en distintas fases de servicio o construcción, pero este sería el primero en alcanzar plena capacidad estratégica global.

Competencia directa con Estados Unidos

Hasta ahora, el USS Gerald R. Ford, de 333 metros de eslora, mantenía el título de buque de guerra más grande del mundo. El gigante estadounidense, que recientemente fue visto frente a la costa de Mallorca durante unas maniobras en el Mediterráneo, simboliza el dominio marítimo de Washington. Su presencia en Europa se interpreta como un mensaje de disuasión y apoyo a los aliados de la OTAN.