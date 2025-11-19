La inteligencia ucraniana señala que Moscú acelera en la carrera de los drones con mano de obra barata procedente de Corea del Norte

Los drones se han convertido en un armamento fundamental en la guerra de Ucrania. Los vehículos no tripulados están jugando un papel clave a la hora de, por ejemplo, efectuar misiones de reconocimiento.

Además, en el ámbito ofensivo, los drones están permitiendo tanto a las fuerzas rusas como a las ucranianas llevar a cabo ataques a distancia contra objetivos militares enemigos de forma precisa.

Por esos motivos, la industria armamentística de ambos países ha situado como una de sus máximas prioridades desarrollar tecnológicamente los drones e incrementar su nivel de producción.

En ese sentido, la inteligencia ucraniana ha advertido de que Rusia podría adelantarse próximamente en esa particular 'carrera de los drones' gracias a mano de obra barata procedente de Corea del Norte.

En concreto, la Dirección de Inteligencia Militar de Ucrania (HUR) ha señalado que, de cara a finales de 2025, Moscú tiene previsto dar trabajo a "aproximadamente 12.000 trabajadores norcoreanos" en la Zona Económica Especial de Yelábuga, en la región de Tartaristán.

La labor que desempeñarían esos miles de trabajadores llegados desde Corea del Norte a Yelábuga sería ayudar al país presidido por Vladímir Putin a aumentar la producción de drones militares.

Tal y como recoge el sitio web de noticias Long War Journal, en Yelábuga es el lugar en el que se encuentra ubicada la planta principal en la que Rusia fabrica versiones modificadas del dron Shahed-136 de Irán, al que los rusos han bautizado como 'Geran-2'.

Además, en la fábrica de drones situada en la Zona Económica Especial de Yelábuga es también donde Moscú produce una variante de ese vehículo no tripulado propulsada por jet, el Geran-3.

Igualmente, en Yelábuga se fabrica el dron Gerbera, el cual se utiliza por las fuerzas rusas como señuelo para distraer y saturar las defensas aéreas ucranianas debido a su parecido visual con el dron Shahed-136.