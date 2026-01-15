Irán pide a Trump una salida diplomática para evitar otro ataque militar: hasta ha cerrado unas horas su espacio aéreo

Concentración en Israel para apoyar a los manifestantes que se han revuelto contra los ayatolás en Irán.

Irán ha vuelto a hablarle a Estados Unidos con el tono del que avisa y se defiende a la vez. El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, ha pedido este miércoles al presidente estadounidense, Donald Trump, que “no cometa el mismo error” de junio de 2025, cuando Washington bombardeó instalaciones nucleares iraníes, y ha reclamado un regreso a la vía diplomática como única salida al pulso abierto entre ambos países.

En una entrevista exclusiva concedida a Fox News, Araghchi ha explicado que su mensaje a Trump es directo y poco dado a eufemismos. “Si repiten una operación similar, obtendrán los mismos resultados, porque pueden destruir instalaciones y máquinas, pero la tecnología no se puede bombardear y tampoco la determinación”, ha afirmado. Según el jefe de la diplomacia iraní, Teherán “ha demostrado estar dispuesto a negociar”, pero fue “Estados Unidos quien abandonó la diplomacia y optó por la guerra”.

El canciller ha insistido en que Irán mantiene su compromiso de no desarrollar armas nucleares, aunque ha marcado una línea roja clara: no renunciará al enriquecimiento de uranio con fines pacíficos. “Es un derecho legítimo”, ha subrayado, enmarcándolo en el Tratado de No Proliferación Nuclear. Cualquier avance diplomático, ha añadido, deberá incluir necesariamente el levantamiento de las sanciones impuestas por Washington.

Las declaraciones llegan meses después de la operación ordenada por Trump en junio de 2025, cuando Estados Unidos bombardeó varias instalaciones nucleares iraníes en uno de los episodios de mayor escalada entre ambos países en los últimos años, un ataque que rompió los contactos diplomáticos en un contexto de creciente tensión por el programa nuclear de Teherán.

Miedo a un golpe inminente

Esta misma noche, de hecho, las autoridades iraníes han reabierto su espacio aéreo tras una suspensión de todos los vuelos que ha durado alrededor de cinco horas, según datos recabados por la página web especializada en seguimiento de operaciones aéreas FlightRadar24, y en medio de las crecientes amenazas de un ataque por parte de Estados Unidos.

De acuerdo a este portal web, el NOTAM (acrónimo en inglés de un aviso al personal de aviación) ha expirado y algunos vuelos han retomado su ruta hacia Teherán, después de un cierre que ha obligado a las aerolíneas a cancelar, desviar o retrasar vuelos.

La misma plataforma ha informado poco antes de las 2.00 horas de este jueves (23.30 horas de este miércoles en España) del aviso, indicando que tiene una validez de "poco más de dos horas" en las que solo podían aterrizar o despegar de territorio iraní los vuelos internacionales con "permiso".

Las ejecuciones y el frente interno



Pero Araghchi no solo ha mirado al exterior. En la misma entrevista, ha abordado el frente interno y ha negado de forma tajante que el régimen iraní tenga planes para ejecutar a manifestantes detenidos durante las protestas que sacuden el país. “Puedo decir con total confianza que no existe ningún plan de ahorcamiento”, ha asegurado, rechazando las informaciones que hablan de ejecuciones como parte de una “campaña de desinformación”.

El ministro ha defendido que las protestas “están bajo control” y que el clima de violencia ha disminuido, al tiempo que ha desvinculado al Gobierno iraní de las muertes registradas en las últimas semanas. “Deben buscar a los responsables fuera de Irán. Tenemos evidencias de que se trata de un complot israelí que ha fracasado”, ha afirmado, pidiendo a la comunidad internacional que evite medidas que puedan escalar la tensión y apueste por soluciones diplomáticas.

Las cifras, sin embargo, dibujan un escenario mucho más sombrío. Según la ONG Iran Human Rights, al menos 3.428 civiles han muerto en los últimos 18 días de protestas antigubernamentales, impulsadas por el deterioro de las condiciones económicas y la fuerte depreciación del rial.

Antes de la emisión de la entrevista, Trump también se pronunció sobre la situación interna iraní. “Me han informado que la violencia ha parado y que no hay planes de ahorcamientos en este momento”, afirmó, sin precisar la fuente de esa información. El presidente estadounidense advirtió, no obstante, de posibles acciones si la represión se reanudaba y reclamó respeto a los derechos de los ciudadanos iraníes. Un día antes había lanzado una amenaza más explícita: “El pueblo iraní merece ser tratado con humanidad. Si empiezan a colgar a manifestantes, tomaremos medidas muy fuertes”.

Así, entre advertencias cruzadas, reproches por el pasado reciente y una diplomacia que ambos dicen querer pero ninguno termina de activar, Irán ha vuelto a colocar el mensaje sobre la mesa: no repetir los bombardeos de 2025 y volver a hablar. Todo lo demás, vienen a decir desde Teherán, solo empeora las cosas.

Manifestantes ondean banderas que del príncipe heredero iraní en el exilio, Reza Pahlavi, frente a la Embajada de Irán, el 14 de enero de 2026, en Londres, (Reino Unido). Dan Kitwood / Getty Images

El príncipe no convence

El presidente de Estados Unidos, en una entrevista con Reuters, ha dicho además que el opositor iraní Reza Pahlavi le "parece muy simpático", pero no cree que pueda lograr el apoyo dentro del país para, eventualmente, asumir el poder. "No sé cómo se comportaría en su propio país". "No sé si su país aceptaría su liderazgo, y ciertamente si lo hiciera, me parecería bien", ha dicho.

Los comentarios de Trump fueron más allá al cuestionar la capacidad de Pahlavi para liderar Irán después de decir la semana pasada que no tenía planes de reunirse con él.

Pahlavi, de 65 años y residente en Estados Unidos, ha vivido fuera de Irán desde antes del derrocamiento de su padre en la Revolución Islámica de 1979 y se ha convertido en una voz prominente en las protestas. La oposición iraní está fragmentada entre grupos rivales y facciones ideológicas, incluidos los monárquicos que apoyan a Pahlavi, y parece tener poca presencia organizada dentro de la República Islámica.

Trump entiende que es posible que el gobierno de Teherán caiga debido a las protestas, pero que, en realidad, "cualquier régimen puede fracasar". "Caiga o no, será un período interesante", dijo.