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Israel activa sus defensas tras un nuevo ataque desde Irán: sin víctimas, pero con escenas de tensión y pánico
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Israel activa sus defensas tras un nuevo ataque desde Irán: sin víctimas, pero con escenas de tensión y pánico

Las sirenas vuelven a sonar y miles de personas corren hacia refugios mientras el conflicto escala… aunque, por ahora, sin consecuencias mortales.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Tel Aviv (Israel), 20/03/2026.- A long exposure showing the interception of a ballistic missile in the skies above Tel Aviv, as sirens sounds across central Israel, 20 March 2026. EFE/EPA/ABIR SULTAN
Misiles sobrevolando el cielo de Tel Aviv (Israel).EFE

La imagen se repite, pero no deja de impactar: móviles vibrando al mismo tiempo, sirenas activándose y miles de personas buscando refugio en cuestión de segundos. Israel volvió a vivir este lunes uno de esos momentos de máxima tensión tras la activación de sus sistemas de defensa ante una nueva oleada de misiles lanzados desde Irán.

El aviso llegó directamente a los teléfonos de los ciudadanos en las zonas afectadas, con un mensaje claro y urgente: acudir a un lugar seguro y no salir hasta nuevo aviso. Una escena que, más allá de lo tecnológico, refleja hasta qué punto la vida cotidiana puede romperse en segundos cuando suena una alerta de este tipo.

Sin víctimas mortales

Mientras tanto, el sistema de defensa israelí se ponía en marcha para interceptar los proyectiles en pleno vuelo. Según informaron las autoridades, la respuesta funcionó y evitó consecuencias mayores. No se registraron víctimas mortales tras el ataque, un dato que, en medio de este tipo de episodios, marca la diferencia.

Sin embargo, eso no significa que la situación se viviera con normalidad. Equipos de emergencia se desplegaron rápidamente en distintos puntos del país tras recibir avisos de posibles incidentes. Aunque no hubo heridos graves, sí se atendió a varias personas que resultaron lesionadas en medio de la evacuación hacia los refugios, así como a ciudadanos que sufrieron crisis de ansiedad.

Porque ese es el otro impacto, el menos visible: el psicológico. La urgencia, el ruido, la incertidumbre y la sensación de peligro inminente generan una presión difícil de gestionar incluso cuando, como en este caso, el balance final no deja víctimas.

Este nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad de una situación que puede escalar en cualquier momento. Aunque los sistemas de defensa lograron neutralizar la amenaza, la repetición de estos ataques mantiene a la población en un estado de alerta constante, donde la normalidad depende, cada vez más, de que todo funcione en cuestión de segundos.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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