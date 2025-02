Israel afirma estar "listo" para volver a la guerra a dos días del final de primera fase de tregua

Anadolu via Getty Images

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha afirmado este jueves que el Ejército está preparado para volver a la guerra en Gaza, a falta de dos días para que concluya la primera fase del alto el fuego y sin que hayan trascendido detalles sobre el paso a la segunda.

"Queremos recuperar a todos los rehenes cautivos en Gaza y la forma más significativa de continuar es que Hamás sepa que las Fuerzas de Defensa de Israel están preparadas para volver a la guerra, y esa es la verdad", ha dicho el titular de Defensa en una conferencia ante los jefes de los consejos regionales israelíes.

Vía de escape para los palestinos

También ha afirmado que Israel permitirá a los palestinos que quieran abandonar Gaza voluntariamente hacerlo a través del puerto de Ashdod y del aeropuerto de Ramon, ambos en territorio israelí.

"Estoy en un proceso acelerado para establecer una administración de inmigración voluntaria y permitir que aquellos que quieran abandonar Gaza voluntariamente, lo hagan a través del puerto de Ashdod y a través del aeropuerto de Ramon", ha precisado. Añade que "Hamás no seguirá teniendo el control de Gaza, ni civil ni militar", algo que "no podrá ser porque no puede ser".

Y continúa diciendo que espera que el plan del presidente de EEUU, Donald Trump, de desplazar a sus 2 millones de habitantes para reconstruir y convertir Gaza en un centro turístico se haga realidad. "Espero que así sea, y espero que sea después de que las Fuerzas de Defensa de Israel decidan", ha manifestado.