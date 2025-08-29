Israel recupera los cuerpos de dos rehenes y pone fin a las pausas militares en ciudad de Gaza, una "zona de combate peligrosa"

Un hombre llora sobre el cuerpo de un niño, tras un ataque nocturno de las IDF contra una tienda de campaña, en el Hospital Al-Shifa de Gaza, el 29 de agosto de 2025.

El Ejército israelí afirmó este viernes que ha puesto fin a las pausas militares anunciadas a finales de julio -y violadas desde el minuto uno- en la zona más cercana a la costa de la ciudad de Gaza, una urbe que ahora considera enteramente "zona de combate peligrosa", en medio de los preparativos israelíes para ocupar esta ciudad de un millón de habitantes. Lo ha anunciado el mismo día en que el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha desvelado que ha recuperado los cadáveres de dos rehenes secuestrados durante los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Uno de los cuerpos recuperados es el de Ilan Weiss, de 56 años, que fue asesinado durante el ataque al kibutz Beeri, detalló el mandatario en un comunicado, mientras que la identidad del otro cadáver aún no ha sido revelada. "La campaña para devolver a los secuestrados continúa. No descansaremos ni guardaremos silencio hasta que devolvamos a casa a todos los secuestrados, los vivos y los muertos", dijo Netanyahu en su mensaje.

En un comunicado, el Ejército ha indicado, sobre el fin de las pausas, que toma esta decisión "de acuerdo con la evaluación de la situación y las directivas del escalón político" y que a partir de este viernes "la pausa táctica local en la actividad militar no se aplicará a la zona de la ciudad de Gaza, que constituye una zona de combate peligrosa".

Israel anunció estas "pausas humanitarias" a finales de julio de diez de la mañana a ocho de la tarde en una franja junto a la costa que englobaba zonas de la ciudad de Gaza (norte), Deir al Balah (centro) y Al Mawasi (sur) donde, según dijo entonces, el Ejército israelí no operaba.

El resto de zonas del enclave palestino eran consideradas por el Ejército como "zonas peligrosas de combate".

Hace 20 días, el gabinete de seguridad israelí aprobó un plan para ocupar militarmente la ciudad de Gaza y desplazar a su población al sur.

Según la ONU, el 86,3 % del territorio gazatí ya se encuentra bajo órdenes de evacuación forzosa israelíes o en las denominadas 'zona de combate', lo que hace que los palestinos vivan hacinados en los pocos campamentos que quedan sin tomar por los militares. El Ejército israelí ha situado en un 75 % el territorio gazatí ocupado por sus tropas.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha advertido este viernes de que cerca de un millón de palestinos estarían en riesgo de desplazamiento forzoso por una "intensificación de la operación militar" de Israel en la ciudad de Gaza, después de que el Ejército israelí declarara la zona como "una zona de combate peligrosa" y anulara las "pausas tácticas" para la entrega de ayuda humanitaria.

"Una operación militar intensificada en la ciudad de Gaza pondría a cerca de un millón de personas en riesgo de ser desplazadas forzosamente de nuevo", ha dicho el organismo. "Con la hambruna ya confirmada en la zona, cualquier escalada adicional profundizaría el sufrimiento y empujaría a más personas a la catástrofe", ha agregado.

Asimismo, ha subrayado a través de su cuenta en la red social X que una intensificación de la ofensiva provocaría que "miles de personas se verían forzadas a buscar refugio en zonas ya superpobladas", al tiempo que "se limitaría aún más el acceso a la sanidad" y "empeoraría la inseguridad alimentaria" entre la población palestina en el enclave costero.

"Cada día cuenta. Alto el fuego ahora", ha reclamado la UNRWA, minutos después de que el portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichai Adrai, dijera que "el alto el fuego táctico, temporal y localizado a las actividades militares no incluirán la ciudad de Gaza" a partir de las 10.00 horas (hora local) de este mismo viernes, en medio de sus planes para una ofensiva terrestre a gran escala con el objetivo de hacerse con el control de esta zona.