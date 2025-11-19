Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Israel vuelve a violar el alto el fuego en Gaza en una nueva ola de bombardeos: al menos catorce personas han muerto
Israel vuelve a violar el alto el fuego en Gaza en una nueva ola de bombardeos: al menos catorce personas han muerto

El Ejército de Israel ha defendido el ataque alegando que de forma previa "varios terroristas abrieron fuego" en una zona donde trabajan los soldados israelíes. Al menos tres de los fallecidos eran niños. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Un niño palestino recoge plástico cerca de un misil sin explotar en un vertedero en la zona del mercado de Firas, en la ciudad de Gaza, el 13 de noviembre de 2025. (Foto de Majdi Fathi/NurPhoto)
Un niño palestino recoge plástico cerca de un misil sin explotar en un vertedero en la zona del mercado de Firas, en la ciudad de Gaza, el 13 de noviembre de 2025. (Foto de Majdi Fathi/NurPhoto)Majdi Fathi- Getty Images

Israel vuelve a incumplir el alto el fuego en Gaza. Al menos catorce personas, tres de ellas niños, han perdido la vida en una nueva ola de bombardeos en la Franja de Gaza ocurridos durante este miércoles, que Israel ha justificado perpetrar alegando que "varios terroristas" habían abierto fuego en zonas donde operan los soldados israelíes. 

"Hoy, varios terroristas abrieron fuego hacia la zona donde operan soldados de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) en Jan Yunis. En respuesta, las FDI comenzaron a atacar objetivos terroristas de Hamás en toda la Franja de Gaza", han señalado desde el Ejército en un comunicado. Ningún soldado de Israel ha resultado herido. 

Bombas de racimo en Líbano

Por otra parte, y en línea de acusaciones anteriores realizadas por la organización Human Rights Watch, Israel habría utilizado "extensamente" bombas de racimo en bombardeos contra Líbano, según ha podido afirmar este miércoles el diario The Guardian, que ha acompañado las acusaciones con varias imágenes de supuestos explosivos que han identificado como misiles con ojivas de racimo. 

Los misiles que han podido detectar los expertos consultados por el diario han sido dos: los misiles guiados M999 Barak Eitan de 155 milímetros y los Ra'am Eitan de 227 milímetros, los cuales cuentan con rombos amarillos situados en sus carcasas, los cuales indican que el proyectil tienen submuniciones de alto poder explosivo. 

Junto a The Guardian y Human Rights Watch, el grupo armado Hizbulá también denunció el mismo hecho y agregó que su uso se ha detectado en varias zonas, como Wadi al Hujayr, Jallet Raj o una zona boscosa ubicada al este de la ciudad de Alman. Israel por ahora no ha confirmado el uso de estos misiles y ha defendido que solo utilizan "armas legales, de conformidad con el derecho internacional y mitigando el daño a los civiles". 

