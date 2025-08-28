Kim Jong-un viajará a China por el Día de la Victoria, donde estará Putin, entre otros líderes

El líder norcoreano Kim Jong-un (izq.) y el presidente ruso Vladimir Putin (dcha.), en una imagen de 2023.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, viajará a China para asistir el próximo 3 de septiembre al desfile y los actos conmemorativos del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial, según informó este jueves la agencia estatal norcoreana KCNA, lo que podría apuntar a un fortalecimiento de las relaciones enfriadas entre Pekín y Pionyang.

La agencia KCNA anunció que Kim Jong-un tiene previsto viajar "próximamente" a China, invitado por el presidente del país, Xi Jinping, para participar en los actos del 80º aniversario de la victoria "en la Guerra de Resistencia del pueblo chino contra Japón y en la Guerra Mundial Antifascista".

Por su parte, la agencia oficial china Xinhua confirmó asimismo la presencia de Kim en el acto, al que también acudirá el presidente ruso, Vladímir Putin, y otra veintena de jefes de Estado.

Está previsto que China exhiba su fuerza militar en el desfile, durante el cual Xi pasará revista a las tropas y pronunciará un discurso.

Durante los años de guerra, "los pueblos de China y Corea del Norte se apoyaron mutuamente y lucharon juntos contra la agresión japonesa”, afirmó el viceministro asistente de Exteriores chino, Hong Lei, al comentar la visita de Kim.

La Segunda Guerra Mundial transcurrió de forma paralela a la invasión japonesa de China (1931-1945) y a la guerra civil entre nacionalistas y comunistas en China (1927-1949), quienes acordaron una tregua para hacer frente, de forma conjunta, a las tropas japonesas.

Kim visitó por última vez China en 2019, cuando se desplazó a Pekín en tren desde Corea del Norte. El líder norcoreano se verá en Pekín con los mandatarios de China y Rusia, Vladímir Putin.

"Estar uno al lado del otro con Xi y Putin en el desfile será una foto extremadamente poderosa para Kim, que puede usar con fines propagandísticos tanto en casa como en el extranjero", explicó a EFE este jueves Gabriela Bernal, experta asociada del Centro Europeo para Estudios de Corea del Norte.

El anuncio de su visita se produce días después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, dijera durante la cumbre con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, que le gustaría reunirse con el líder norcoreano, si bien Pionyang no ha respondido todavía al comentario.

"Yo le comprendo. Paso mucho tiempo libre con él, hablando de cosas de las que se supone que no deberíamos hablar", afirmó Trump sobre el líder de Corea del Norte.

También se produce cuando las relaciones entre Pekín y Pionyang habían perdido dinamismo en los últimos años, en parte por el estrechamiento de lazos entre Corea del Norte y Rusia, tras la firma de su pacto de "asociación estratégica integral" en junio del año pasado.

La visita de Kim a China se interpreta como una señal de nuevo acercamiento a la potencia asiática, que en enero ya mostraba señales con la reanudación de algunos intercambios y gestos oficiales. Pekín es todavía el principal socio estratégico y comercial de Corea del Norte, país con el que comparte una frontera de más de 1.400 kilómetros.