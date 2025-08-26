Trump asegura que quiere reunirse pronto con Kim Jong Un y ojo a lo que dice de él

Donald Trump se reunió este lunes con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung y en pleno encuentro se puso a hablar del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un. El estadounidense expresó su deseo de verlo antes de que termine el año.

"Espero reunirme con Kim Jong Un en un futuro, cuando sea apropiado. Me gustaría verle este año", declaró ante los periodistas que cubrían la reunión, según recoge Europa Press, en la que apuntó que le gustaría la celebración de una cumbre entre los mandatarios de las dos Coreas. "Les he dicho que deberían arreglarlo", deslizó en otro momento.

"Yo quiero que haya una reunión. Me llevo muy bien con él", recalcó Trump, quien echó la vista atrás y se colgó la medalla de que en su último cara a cara, allá por 2018, dieron una rueda de prensa "histórica": "No creo que haya dado más ruedas de prensa desde entonces".

El presidente estadounidense defendió también su buena relación con Kim Jong Un, con quien se lleva "muy bien". Incluso habló de él en estos términos: "Yo le comprendo. Paso mucho tiempo libre con él, hablando de cosas de las que se supone que no deberíamos hablar".

Según Trump, Kim "no quería reunirse con el expresidente Biden", pero sí querrá hacerlo con él. "Es bueno llevarse bien con Kim Jong Un y es bueno llevarse bien con todo el mundo, incluido el presidente Lee", defendió delante del propio Lee.

En enero, Trump ya dejó caer que quería verse con el norcoreano. "Resulta que es un tipo inteligente", afirmó sobre él.