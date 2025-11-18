La Cámara de Representantes de EEUU aprueba con un solo voto en contra forzar la publicación de los documentos de Epstein

El Congreso de EEUU aprueba por mayoría la desclasificación de los archivos de Jeffrey Epstein. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este martes casi por unanimidad la ley para forzar al Departamento de Justicia a que publique los documentos del pederasta multimillonario pedófilo.

La votación en la Cámara Baja de un proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia divulgar los documentos relacionados con el empresario ha salido adelante con 427 votos a favor y uno en contra, siendo el representante republicano por Luisiana, Clay Higgins, el único voto discordante. Ahora, tendrá que recibir 'luz verde' por parte del pleno del Senado.

El presidente de ese país, que durante 15 años fue amigo de Epstein, dio permiso el domingo pasado a los congresistas republicanos para que votaran en favor de la ley. Aunque no fue tan lejos como podría: está en su mano ordenar la divulgación sin necesidad del permiso del Capitolio de esos archivos, que podrían desvelar la implicación en la red de tráfico sexual del pederasta de decenas de hombres ricos e influyentes, así como la complicidad de instituciones financieras e instancias judiciales o los fallos de las autoridades que lo dejaron actuar impunemente.

Este anuncio contrastó con su resistencia a la difusión de los citados archivos durante todo su segundo mandato, pese a hacer de este uno de sus grandes argumentos en campaña. Con todo, mantiene que el Partido Demócrata insiste en este asunto como estrategia destinada a ignorar los "éxitos" de su Administración.

La semana pasada, un comité de la Cámara de Representantes publicó varios correos electrónicos de Epstein en los que afirmaba que el actual presidente estadounidense "pasó horas" con una de las víctimas de la red de tráfico de menores y que "sabía lo de las chicas", volviendo a poner el foco en su relación.

Asimismo, en septiembre, el Congreso publicó un lote de archivos relacionados con Epstein, que incluía más de 33.000 páginas, que le había entregado el Departamento de Justicia en un intento de transparencia de la Administración Trump, pero la medida no funcionó porque la mayoría ya se había hecho público con anterioridad, lo que generó presiones dentro de sus filas para la publicación de más documentos que fueran novedosos en este caso.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra (hermano de Carlos III), Bill Clinton o el actual presidente de Estados Unidos, fue descubierto ahorcado en su celda.