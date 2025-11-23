La Casa Blanca propuso lanzar panfletos sobre Caracas para ayudar a arrestar a Maduro, según 'The Washington Post'

Donald Trump ha propuesto una idea sin precedentes para seguir presionando a Nicolás Maduro. La Casa Blanca ha sugerido un plan para lanzar panfletos desde aviones militares estadounidenses sobre Caracas para presionar aún más al presidente venezolano, según fuentes cercanas al asunto consultadas por el diario The Washington Post.

Finalmente, la operación, no ha sido autorizada. La presidencia estadounidense pretendía movilizar a sus aviones militares para lanzar los panfletos este domingo, para coincidir con el 63 cumpleaños del presidente venezolano.

Tal y como rezan las fuentes consultadas por el diario, se pretendía que los folletos contendrían información sobre la recompensa de 50 millones de dólares por ayudar a arrestar a Maduro que la Casa Blanca, anunciada en agosto. En este momento, duplicó el monto argumentando que el presidente venezolano está integrado en operaciones de "narcoterrorismo".

La propuesta supondría un paso adicional en la campaña de presión de Washington para derrocar a Maduro, un objetivo que Trump ya se planteó en su primer mandato (2017-2021) y una prioridad entre varios de sus principales asesores. Además, desde el verano, Washington ha implementado un enorme despliegue militar en el sur del Caribe para presionar a Maduro, y, según la Casa Blanca, combatir el narcotráfico.

Lo anterior ha supuesto la destrucción de una veintena de lanchas, al parecer cargadas con drogas y la muerte de 83 de sus ocupantes. Por su parte, el presidente Trump, a mediados de noviembre, que había tomado una decisión sobre cómo proceder con Venezuela en lo que se refiere a una posible acción militar, lo que ha disparado aún más la tensión con Caracas.

El viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió un aviso instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante la "situación potencialmente peligrosa" derivada del aumento de la actividad militar en la región. Esto ha llevado a varias aerolíneas europeas y americanas a cancelar sus vuelos al país caribeño, como la española Iberia.