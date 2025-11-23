Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La Casa Blanca propuso lanzar panfletos sobre Caracas para ayudar a arrestar a Maduro, según 'The Washington Post'
Global
Global

La Casa Blanca propuso lanzar panfletos sobre Caracas para ayudar a arrestar a Maduro, según 'The Washington Post'

Una fuente consultada por el diario estadounidense asegura que la publicidad contendría información sobre la recompensa de 50 millones de dólares para capturar al presidente venezolano.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro; en sendas imágenes de archivo, respectivamente.
El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro; en sendas imágenes de archivo, respectivamente.Getty Images

Donald Trump ha propuesto una idea sin precedentes para seguir presionando a Nicolás Maduro. La Casa Blanca ha sugerido un plan para lanzar panfletos desde aviones militares estadounidenses sobre Caracas para presionar aún más al presidente venezolano, según fuentes cercanas al asunto consultadas por el diario The Washington Post.

Finalmente, la operación, no ha sido autorizada. La presidencia estadounidense pretendía movilizar a sus aviones militares para lanzar los panfletos este domingo, para coincidir con el 63 cumpleaños del presidente venezolano.

Tal y como rezan las fuentes consultadas por el diario, se pretendía que los folletos contendrían información sobre la recompensa de 50 millones de dólares por ayudar a arrestar a Maduro que la Casa Blanca, anunciada en agosto. En este momento, duplicó el monto argumentando que el presidente venezolano está integrado en operaciones de "narcoterrorismo".

La propuesta supondría un paso adicional en la campaña de presión de Washington para derrocar a Maduro, un objetivo que Trump ya se planteó en su primer mandato (2017-2021) y una prioridad entre varios de sus principales asesores. Además, desde el verano, Washington ha implementado un enorme despliegue militar en el sur del Caribe para presionar a Maduro, y, según la Casa Blanca, combatir el narcotráfico.

Lo anterior ha supuesto la destrucción de una veintena de lanchas, al parecer cargadas con drogas y la muerte de 83 de sus ocupantes. Por su parte, el presidente Trump, a mediados de noviembre, que había tomado una decisión sobre cómo proceder con Venezuela en lo que se refiere a una posible acción militar, lo que ha disparado aún más la tensión con Caracas.

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

El viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió un aviso instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante la "situación potencialmente peligrosa" derivada del aumento de la actividad militar en la región. Esto ha llevado a varias aerolíneas europeas y americanas a cancelar sus vuelos al país caribeño, como la española Iberia.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Actualidad en El HuffPost. En mi día a día, estoy siempre pendiente de lo que ocurre en el mundo para transmitirlo de la forma más cercana y clara posible.

 

Sobre qué temas escribo

La información de última hora y de actualidad ocupa prácticamente toda mi jornada. Sin embargo, siempre huyo de la superficialidad y trato de encontrar enfoques creativos que aporten contexto y claridad a las noticias. Me interesa especialmente todo lo que sucede más allá de las fronteras de España, con especial atención al culebrón de la Casa Blanca, que cada día amanece con nuevas noticias capaces de poner el mundo patas arriba.

 

Por otra parte, y no menos importante, me encanta escribir sobre temas de lifestyle y Gente. Siempre estoy ideando nuevos temas para presentar y analizar las últimas tendencias que se mueven entre los jóvenes… y los no tan jóvenes.

 

Mi trayectoria

Estudié en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que nací y de la que soy. En 2020 entré como becario en Diario de Sevilla, donde aprendí a cubrir información local. Poco después, terminé mi carrera con otra beca, esta vez en Cadena SER Andalucía.


Con el objetivo de ampliar horizontes, me mudé a Madrid para unirme a la promoción 37 del Máster de El País-Universidad Autónoma de Madrid. He escrito en El País y, actualmente, trabajo en El HuffPost España.

  

 

Cómo contactar conmigo:

 