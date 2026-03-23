La crisis energética supera las de 1970 y las bolsas se desploman: cuarta semana de guerra

Buques de carga en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde el norte de Ras al-Khaimah, cerca de la frontera con la región de Musandam de Omán, el 11 de marzo de 2026.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió este lunes que la situación es "muy grave", más que en las crisis energéticas de la década de 1970, a unas 24 horas de que expire el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz.

Aquí lo más destacado de las últimas horas, al comienzo de la cuarta semana de guerra contra Irán:

"Responderemos a cualquier amenaza al mismo nivel"

La Guardia Revolucionaria iraní alertó este lunes de que, si Estados Unidos agrede las centrales eléctricas de la República Islámica, ésta "responderá de la misma manera", según un comunicado divulgado por la agencia Tasnim.

"Irán responderá atacando las centrales del régimen ocupante y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses", dijo el cuerpo de seguridad, que añadió: "Estamos decididos a responder a cualquier amenaza al mismo nivel y así lo haremos. EEUU desconoce nuestras capacidades y las verá en acción".

Su respuesta se produce después del ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dio la noche del sábado (hora de EEUU) un plazo de 48 horas para que Irán abra "totalmente" el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, advirtió que atacaría sus centrales eléctricas.

Irán no ha ofrecido un balance oficial de muertos en la guerra desde el 5 de marzo, cuando situó la cifra en 1.230, pero este domingo cifró en al menos 210 niños los fallecidos debido a la contienda iniciada por Estados Unidos e Israel.

El mundo pendiente del ultimátum de Trump: cuidado porque Irán no va de farol El presidente de EEUU ha amenazado con destruir las centrales eléctricas del país si no se abre el estrecho de Ormuz. Esta madrugada se cumple el plazo. Teherán dice que no hay paso atrás. El miedo al agravamiento y al estancamiento es planetario.

Al menos 40 infraestructuras energéticas dañadas en nueve países

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió este lunes que la situación es "muy grave" y supera a las crisis energéticas de la década de 1970, durante una intervención en el Club Nacional de Prensa de Australia, en Camberra.

Birol señaló que la actual crisis equivale a "dos crisis del petróleo y un colapso del gas juntos", en referencia a las crisis energéticas de 1973 y 1979: "Ningún país será inmune si la situación continúa en esta dirección", subrayó.

Asimismo, alertó de los daños sufridos por el sector energético regional, indicando que al menos 40 infraestructuras han sido "gravemente o muy gravemente" afectadas en nueve países.

Israel ataca Teherán y advierte que la operación contra Hezbolá "apenas ha comenzado"

El Ejército israelí informó este lunes del inicio de una amplia ola de ataques contra infraestructura del "régimen terrorista iraní" en Teherán, según un comunicado difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

La ofensiva se produce horas después de que Israel reportara la activación de sus sistemas de defensa para interceptar una nueva andanada de misiles lanzados desde Irán hacia su territorio.

El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, afirmó, mientras, que la operación contra el grupo chií libanés Hezbolá, aliado de Irán, "apenas ha comenzado" y que Israel se prepara para una operación prolongada en el país vecino, con la intención de intensificar su ofensiva terrestre en el sur, donde ha desplazado de forma forzosa a cientos de miles de personas.

Diez heridos en Cisjordania

Al menos diez palestinos resultaron heridos este domingo tras ser agredidos por un grupo de colonos en la localidad de Deir al Hatab, cerca de Nablus, en el norte de la Cisjordania ocupada, informó la Media Luna Roja Palestina (MLRP).

Los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania ocupada se han disparado desde el inicio de la ofensiva bélica.

Voces contrarias a la guerra en EEUU

El exdirector del Centro Nacional contra el Terrorismo de EEUU Joe Kent aseguró en una entrevista publicada este domingo por The Washington Post que se ha propuesto lograr que Trump pueda escuchar las voces opuestas a la guerra en Irán que forman parte de su propia base política.

Pero las operaciones de Washington no cesan: el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró este lunes que ha atacado una planta iraní de producción de motores utilizados en drones de ataque y aeronaves vinculados a la Guardia Revolucionaria del país persa.

Desplome de bolsas en Asia

Las principales bolsas de Asia cayeron este lunes en la apertura. El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, fue el peor parado al arrancar con un desplome superior al 6 %, mientras el Nikkei japonés, los principales mercados de China continental y Hong Kong, India y Sudeste Asiático también sucumbieron.