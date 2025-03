¿La nueva política? Trump busca cambiarlo todo elevando el tono y a golpe de amenazas

Ha causado un shock mundial. La tensa reunión que han protagonizado el presidente de EEUU, Donald Trump, apoyado por su número dos, el vicepresidente norteamericano, J.D. Vance, y el líder de Ucrania, Volodimir Zelenski, es el ejemplo de la 'nueva política', sí, entre comillas, con la que el líder estadounidense está tratando de cimentar un nuevo paradigma a golpe de amenazas.

La sorpresa fue que el líder republicano actuara de tal forma contra Zelenski, apoyado por su número dos, mientras todas las cámaras captaban en directo todo lo que estaba pasando en la Casa Blanca.

El cruce de reproches entre el líder ucraniano y J.D. Vance sobre el inicio de la invasión rusa encendió una mecha que ya de por sí era extremadamente corta. "No nos vayas a decir cómo nos sentimos. No estás en posición de nada, no tienes las 'cartas' en este momento", aseguró Trump, antes de acusarle directamente de "jugar con la Tercera Guerra Mundial".

Como viene siendo habitual desde que hace algo más de un mes tomara posesión como presidente de EEUU, los gestos y las palabras gruesas convirtieron el Despacho Oval en una especie de ring, pero con clara desventaja para el presidente ucraniano. "Estás siendo muy irrespetuoso con este país y has dicho mucho más de lo que se debería haber dicho", recalcó el líder republicano.

Las caras de Zelenski lo decían todo. La trampa de Trump había sido efectiva y lo que parecía una reunión diseñada para buscar un acuerdo sobre la explotación conjunta de minerales, se convirtió en un encuentro que deja muy tocada a Ucrania.

Lo ocurrido este viernes en la Casa Blanca es sorprendente, pero no es nuevo en el mandatario estadounidense. Desde el pasado 20 de enero, ha tratado de aumentar la presión en todo el mundo a través de advertencias y amenazas, como los aranceles con los que busca mejorar el déficit comercial de su país a costa de sus países vecinos.

Pero la bronca televisada en directo no ha sido clave solo porque ha dado la vuelta al mundo en cuestión de minutos, sino por el paso crucial que Trump ha dado. Y no, parece muy improbable que pueda haber un paso atrás como sí hizo con sus declaraciones en las que acusó a Zelenski de ser un dictador. "¿Yo dije eso? No puedo creerlo", aseguró hace unos días.

"Esto ya lo hemos visto antes"

La columnista rusa de The Times M. Gessen ha publicado una columna en The New York Times en la que ha sido muy dura con lo que ha pasado este viernes en el Despacho Oval y ha defendido que Putin está "dispuesto a repartirse el mundo" y lo que ha hecho el presidente estadounidense es "entregarle el cuchillo".

"Putin no quiere nada menos que reorganizar el mundo, como hizo Joseph Stalin con los acuerdos que alcanzó con Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill en la ciudad de Yalta, en Crimea, en febrero de 1945. Putin lleva mucho tiempo queriendo repartirse el mundo. Ahora, por fin, Trump le está entregando el cuchillo", ha asegurado.

La columnista ha asegurado que es sorprendente que haya gente en Estados Unidos, como Jeff Bezos, que "se han convertido en facilitadores del trumpismo". "El ambiente en sí parece cambiar, hasta que de repente es Zelenski, con su visión clara y sus principios firmes, quien parece una anomalía", ha apostillado.

"Ya lo hemos visto todo antes, y esa es una de las razones por las que estamos impactados: hemos visto cómo termina. Otra es que no esperábamos que esto sucediera en Estados Unidos", ha señalado.

Dudas sobre el devenir de la guerra en Ucrania

Minutos después de la alta tensión de la reunión entre Trump y Zelenski, ambos mandatarios han hablado con diferentes medios de comunicación sobre lo sucedido, con algunos mensajes bastante claros.

El presidente ucraniano ha agradecido en una entrevista en Fox News el encuentro a la administración estadounidense y pese a abandonarla casi por la fuerza ha asegurado que su país seguirá trabajando para lograr una "paz justa y duradera".

Zelenski ha negado que tenga que disculparse por lo acontecido y ha asegurado que respeta "al presidente y al pueblo estadounidense". "No estoy seguro de que hayamos hecho algo malo", ha sostenido.

"A veces tenemos que discutir algunas cosas fuera de los medios de comunicación, con todo el respeto a la democracia y a la libertad de los medios, pero hay cosas en las que tenemos que entender la posición de Ucrania y de los ucranianos, y creo que eso es lo más importante", ha añadido.

Trump no se ha movido ni un ápice en su postura y ha reclamado a Zelenski que se centre en buscar la paz y no en cargar contra Putin. "No tiene por qué quedarse ahí y decir sobre Putin esto, sobre Putin aquello, todas cosas negativas", ha asegurado en declaraciones a la prensa.

"No tiene por qué quedarse ahí y decir cosas negativas sobre Putin. Tiene que decir que quiere hacer la paz. No quiero seguir luchando en una guerra. Su gente está muriendo. No tiene las cartas en la mano, para que lo entiendan", ha insistido, al añadir que el dirigente ruso quiere retornar a la Casa Blanca tras la bronca pública "ahora mismo". "Pero no puedo hacerlo".

"No importa lo que esté considerando. Solo les diré esto: vieron lo que yo vi hoy. Ese no es un hombre que busque la paz, y lo único que me importa es saber si quiere poner fin al derramamiento de sangre", ha sentenciado el mandatario norteamericano.

Pese a la trampa a Zelenski, el mandatario ucraniano sí ha recibido el respaldo total de la Unión Europea. Numerosos mandatarios europeos no dudaron en posicionarse a su lado tras lo ocurrido en la Casa Blanca. El primer ministro polaco, Donald Tusk; el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el líder francés, Emmanuel Macron y diferentes dirigentes de la Comisión Europea han mostrado su apoyo incondicional a Ucrania: "Sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo. Nunca estarás solo, querido presidente Volodimir Zelenski. Seguiremos trabajando con ustedes por una paz justa y duradera".