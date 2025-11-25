La policía detiene a una cuarta persona, presuntamente implicada en el robo del Louvre

Las autoridades francesas han confirmado este martes la detención de una cuarta persona presuntamente relacionada con el robo de las joyas del Louvre del pasado 19 de octubre. De acuerdo con la información publicada en medios como Le Parisien, que posteriormente ha sido publicada por la Fiscalía de París, este arresto se habría producido en París y se trataría de un hombre que ya contaba con antecedentes.

Se le acusa de robo en banda organizada y asociación de malhechores por lo ocurrido en el mes de octubre, y con su detención, la policía cree haber dado ya con todos los responsables de lo ocurrido en el museo, que tuvo que ser cerrado al público durante toda la jornada y que dejó en shock a todo el país.

Pese a los avances en la investigación y las detenciones llevadas a cabo, las joyas sustraídas no han sido encontradas ni recuperadas todavía, por lo que las pesquisas continúan abiertas a la espera de información.

Con este detención, tanto policía como Fiscalía creen que ya han apresado a todos los implicados en el robo, y a partir de ahora continuarán investigando para encontrar el paradero de los ocho objetos hurtados: broche de la emperatriz Eugenia, collar y pendientes de esmeraldas de la reina María Luisa, juego de joyas de las reinas María Amelia y Hortensia, broche relicario, la tiara de la emperatriz María Eugenia y la Corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, que no fue robada pero sí dañada y abandonada cerca del museo.

--Noticia de última hora. En ampliación--