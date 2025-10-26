La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el museo Louvre

El robo del Louvre sigue siendo objeto de investigación. Los ladrones aprovecharon algunos de los puntos débiles de la seguridad del museo más visitado del mundo para hacer un atraco relámpago. Las pesquisas siguen su camino y este domingo, Le Parisien, ha revelado que la policía francesa ha detenido a dos sospechosos.

Según el medio francés, ha sido este sábado por la noche cuando los agentes pusieron en marcha un operativo de emergencia. Tras iniciar la difícil investigación para tratar de dar con los ladrones, han detenido a dos hombres.

Ambos sospechosos han sido puestos bajo custodia mientras realizan las indagaciones abiertas por "robo organizado" y "conspiración para delinquir", que llevan en marcha la Brigada Antibandidismo de París (BRB) y la Oficina Central para la Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC).

Según Le Parisien, estos dos hombres son originarios de Seine-Saint-Denis, al norte de la capital gala, y están acusados de formar parte del equipo de cuatro delincuentes que perpetraron el robo del Louvre.

Los movimientos se han adelantado, después de que uno de los investigadores supiera que uno de los sospechosos estaba planeando huir al extranjero. Apuntan a que planeaba irse a Argelia.

La policía ya tenía fichados a estos dos sospechosos porque habían cometido robos anteriores y suelen ser peones, es decir, personas que actúan por encargo de otra que la paga. Por el momento, los dos hombres estarán bajo custodio policial hasta 96 horas, mientras tratan de identificar a todos los componentes que dieron el golpe a uno de los robos del siglo.

La investigación sigue su curso y se indaga en cuáles fueron los pasos de los asaltantes que aprovecharon unas obras en el museo para colarse a través de un montacargas y acceder así a la Galería Apolo y sustraer hasta ocho piezas muy valiosas.