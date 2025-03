La prensa británica destapa la intención de Putin con Zelenski más allá del acuerdo de paz 

La propuesta de un alto el fuego de 30 días en Ucrania ha sido una buena noticia para los ucranianos, al menos a priori. Sin embargo, según advierte Antony Glees, profesor emérito de Política, Economía y Estudios Internacionales de la Universidad de Buckingham, las acciones de Putin probablemente no se detendrían con ello, por lo que Zelenski continuaría "corriendo un riesgo personal muy grande". "Zelenski correrá un gran riesgo personal. Los rusos lo tienen en el punto de mira", añade.

Prueba de ello ocurrió cuando al mismo tiempo que Zelenski declaraba que estaba dispuesto a asumir el alto el fuego propuesto por Estados Unidos, el mandatario ruso visitaba vestido con uniforme militar la zona de Kursk, prometiendo capturar a los soldados ucranianos de la región y acusándoles de "terroristas", en vez de como prisioneros de guerra.

Otra de las cuestiones que han sembrado dudas en este aspecto fueron las palabras de un funcionario del Kremlin, que dieron a entender que Rusia no aceptaría una propuesta de alto el fuego a menos que no fuese una paz duradera. "Cualquier acuerdo que se haga y que Putin acepte no valdrá el papel en el que esté escrito. Sin embargo, a corto y mediano plazo detendrá la matanza", señala el experto.

El hecho de que Putin rechazase la propuesta no tendría por qué significar una mala noticia, pues podría empujar a las potencias europeas a que apoyasen a Ucrania en el conflicto, pudiendo lograr una mejor posición de la que disfrutan actualmente, según recoge el experto.

"La mejor esperanza si Putin dice 'no', lo que creo que es poco probable, ya que es un riesgo muy alto para él, es que Trump se sienta personalmente ofendido y acepte dejar que Ucrania luche para ganar, dándole a Ucrania las herramientas para terminar el trabajo, en lugar de, como Sir Alex Younger lo expresó tan bien, solo lo suficiente para no perder de una vez, pero no para ganar en ningún momento", explica.

"Si Trump hace esto, el Reino Unido y nuestros aliados europeos respaldarán a Ucrania hasta el final, no tengo ninguna duda. Putin será consignado al basurero de la historia, que es donde legítimamente pertenece. Hay una forma de poner fin a la guerra en términos que sean buenos para Ucrania y para Europa en su conjunto, y es ganarla", sentencia finalmente Glees ante el mirror.co.

A pesar de ello, el profesor también sugiere que Putin acabará aceptando la propuesta de alto el fuego sugerida por Estados Unidos después de verse arrinconado por Trump, el cual podría recibir incluso el Premio Nobel de la Paz por sus labores al tiempo que Putin se prepara para cometer una nueva agresión.

"Sospecho que Putin dirá que sí, que Trump hará las maletas para Oslo y el Premio Nobel de la Paz y habrá un par de años de paz, mientras la subversión rusa se pone al día", afirma. "Mientras tanto, sigo pensando que Zelenski correrá un riesgo personal muy grande. Los rusos lo tienen en el punto de mira".