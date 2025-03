Las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos ponen en alerta a Ucrania y ya vigila el alto el fuego en el Mar Negro

Ucrania y sus aliados están monitoreando de cerca la situación en el Mar Negro utilizando una amplia gama de herramientas técnicas, incluidos sistemas de vigilancia satelital, de superficie, aéreo y submarino, dijo el portavoz de la Armada ucraniana, Dmytro Pletenchuk.

"Nuestros marineros y otras ramas del ejército están utilizando diversas herramientas para monitorear la actividad en la superficie, bajo el agua y en el aire", dijo. Pletenchuk enfatizó que el Mar Negro no es solo un asunto entre Ucrania y Rusia, informó el medio The New Voice of Ukraine.

"El Mar Negro también limita con otros cuatro países, tres de los cuales son miembros de la OTAN", recordó. "Todos cuentan con sistemas de monitoreo avanzados que permiten un conocimiento completo de la situación, y todo se lleva a cabo dentro del marco del derecho internacional", resaltó.

El portavoz de la Armada ucraniana añadió que no existen limitaciones técnicas para monitorear el alto el fuego en el Mar Negro. "Esta no es una gran masa de agua. Es perfectamente posible monitorear el cumplimiento del alto el fuego", afirmó. "Eso podría incluir recursos navales, vigilancia aérea (hay aeronaves constantemente presentes sobre el Mar Negro) y monitoreo satelital. De hecho, contamos con un conjunto de herramientas bastante amplio", aseguró.

Rusia y Ucrania acordaron la semana pasada, junto a Estados Unidos, garantizar una "navegación segura y limpia" en el Mar Negro, tras las conversaciones paralelas que mantuvieron en Riad (Arabia Saudí), según anunció entonces la Casa Blanca.

Según el comunicado, difundido por la agencia Reuters, Kiev y Washington acordaron garantizar "una navegación segura, eliminar el uso de la fuerza y prevenir el uso de buques comerciales con fines militares en el Mar Negro".