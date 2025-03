Las fuerzas de Ucrania van un paso más allá con el dispositivo capaz de desorientar las superbombas guiadas rusas

Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

El ejército de Ucrania ha desplegado un nuevo inhibidor Night Watch Lima que interrumpe las señales de los satélites, provocando que las bombas guiadas rusas pierdan su orientación, según ha informado el medio The New Voice of Ukraine.

Las Fuerzas de Defensa de Ucrania han identificado una vulnerabilidad en el software del sistema ruso Comet-M, que se utiliza en sus bombas. El sistema combina varias señales de satélite y antenas, lo que lo hace resistente a la mayoría de las interferencias estándar.

"Los ucranianos lograron detener el avance ruso porque Rusia ya no contaba con la protección de bombas de alta precisión. Ahora Ucrania puede contraatacar", dijo una fuente, según el mismo medio.

El informe señala que, durante el último año, Rusia ha lanzado regularmente "cascadas de bombas aéreas" sobre Ucrania, pero la situación está cambiando. Las bombas fallan cada vez más sus objetivos, y algunas incluso han caído en territorio ruso.

El experto militar Thomas Tyner cree que esta tecnología proporciona al ejército ucraniano una ventaja táctica, según remarca el mismo medio. Sin embargo, apunta que los expertos advierten que Rusia podría encontrar pronto formas de superar estos obstáculos.

Los nuevos drones rusos controlados por fibra óptica suponen una amenaza creciente, ya que no pueden ser interceptados por medios electrónicos.