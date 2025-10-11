Llegan a Madrid los cuatro miembros de la última Flotilla solidaria a Gaza: "uno de los viajes más duros" de sus vidas

Los cuatro activistas de la última Flotilla solidaria a Gaza han llegado al aeropuerto Adolfo Suárez- Madrid Barajas. Entre ellos, se encuentra la diputada de Más Madrid, Jimena González. En declaraciones a los medios a su llegada, y tal y como ha recabado el diario El País, han dicho que ha sido "uno de los viajes más duros" de sus vidas y han denunciado las “condiciones esperpénticas” sufridas en las cárceles israelíes. Otra de las activistas ha dicho que van a seguir intentando romper el bloqueo israelí a Gaza con nuevas flotillas, animando a los Gobiernos a romper relaciones de todo tipo con Israel.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha recibido a los activistas en el vestíbulo de llegadas del aeropuerto. Ante los medios que se encontraban en el lugar, ha asegurado que no habían podido contactar con ellos, pero que algunos otros miembros de la Flotilla habían denunciado "malos tratos, agresiones y humillaciones porque lo que hace Israel es saltarse de manera flagrante toda la legalidad internacional ante la impasibilidad de la comunidad internacional".

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha acudido también a la llegada de los miembros de esta segunda flotilla y mostrado con orgullo el "triunfo" de las flotillas "en seguir denunciando el genocidio en Gaza por parte de un gobierno que sigue rompiendo la legalidad internacional". Asimismo, ha pedido que el anuncio de paz sea "duradera y justa" para Palestina, así como que la comunidad internacional respete los "derechos políticos" de este pueblo.

Por su parte, el portavoz de la formación madrileña, Eduardo Rubiño, ha celebrado en sus redes sociales la llegada de los activistas, en especial la de su compañera Jimena González. "Una gran alegría recibirles después de estas horas tan largas, sin prácticamente noticias", ha agregado en su mensaje, al que acompaña un vídeo en el que se pueden ver a los miembros de la Flotilla abrazando a sus seres queridos.

Jimena González y María Teresa Arancón viajaban a bordo de los veleros de la iniciativa Thousand Madleens, mientras que María Plata Díaz y Yacine Belkaid Ayari iban a bordo del Conscience, un antiguo ferry fletado por Rumbo a Gaza. "Ha sido seguramente uno de los viajes más duros de nuestras vidas, que su culminación ha sido las condiciones esperpénticas que hemos sufrido en las cárceles sionistas", ha expresado también Yacine Belkaid a los medios.

Todas las embarcaciones fueron interceptadas por el Ejército israelí en la madrugada del miércoles en aguas internacionales y trasladadas hasta el puerto de Asdod. De ahí, los 145 integrantes de la flotilla fueron trasladados a la prisión de Ktziot, situada en el desierto del Négev.