Los diplomáticos europeos coinciden: "Los emiratíes disparan misiles Patriot como caramelos mientras Ucrania los necesita desesperadamente para sobrevivir"

La guerra en Oriente Medio no nos distraerá de nuestro compromiso con Ucrania. Esta es la frase que se extrae de las últimas comparecencias de Emmanuel Macron, Pedro Sánchez y otros líderes europeos, visita de Volodimir Zelenski mediante. Porque pese a las muchas discrepancias en el cómo y en el qué hacia el conflicto de Irán, las potencias europeas parecen seguir unidas en su apoyo a Kiev.

Superados ya los cuatro años de una guerra iniciada por Putin al invadir Ucrania, el conflicto parece lejos de una solución cercana... y parece, sobre todo, fuera del primer plano en un mundo que mira ahora hacia Oriente Medio, el estrecho de Ormuz y las reservas de petróleo.

Pero Europa sigue moviéndose en dirección Kiev, no siempre de manera visible y mucho menos rápidamente. En los círculos diplomáticos comunitarios son varios los miedos en torno a la situación de un país aspirante a llegar a la UE.

En conversaciones con el medio Politico, cuatro diplomáticos internacionales han detallado una inquietud más concreta, la de ver cómo se consumen municiones, misiles y otros elementos de guerra en Oriente Medio en un momento en el que Ucrania afronta constantes problemas de suministro.

«La preocupación radica, obviamente, en que Oriente Medio está desviando la atención de Ucrania. Los emiratíes están lanzando misiles Patriot [de defensa aérea] a diestro y siniestro, mientras que Ucrania los necesita desesperadamente. No puede convertirse en una disyuntiva", apunta uno de los representantes internacionales al medio.

Son palabras que, en cierta manera, ya dejó caer el propio Zelenski en las últimas semanas. El presidente ucraniano mostró a la BBC su "muy mal presentimiento" sobre el impacto de la guerra en Oriente Medio en Ucrania, hasta el punto de que el 'nuevo' conflicto ha dejado sin 'foco' las negociaciones a dos o a tres entre Ucrania, Rusia y EEUU. El Kremlin, no en vano, habla de "pausa situacional".