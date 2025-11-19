"¡Silencio, silencio, cerdita!": Trump manda callar a una reportera que le pregunta por el pederasta Epstein

Donald Trump grita "Estás despedido" durante un mitin de campaña en The Expo del World Market Center, el 13 de septiembre de 2024, en Las Vegas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desatado las críticas del gremio periodístico -una vez más- por haber mandado a callar a una reportera a bordo del Air Force One a la que insultó llamándola "cerdita". Aunque sus palabras no generaron gran atención el viernes, cuando ocurrieron, esta pasada noche se hizo viral en redes sociales el vídeo del mandatario, lo que provocó el repudio de varios periodistas.

Catherine Lucey, corresponsal en la Casa Blanca de la agencia Bloomberg, preguntó a Trump en el avión presidencial sobre la desclasificación de los documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein cuando el republicano le ordenó que se callara. "Silencio. Silencio, cerdita", respondió Trump apuntando con el dedo a la reportera, quien le cuestionó por sus evasivas sobre el caso Epstein si los documentos no contienen "nada incriminatorio" contra él.

Jake Tapper, uno de los presentadores estrella de la cadena CNN, calificó este martes en la red social X la actitud del presidente de "repugnante y completamente inaceptable". La expresentadora de Fox News Gretchen Carlson también tachó el comentario de "repugnante y degradante". La firma de la reportera atacada, Bloomberg, emitió un comunicado en el que afirmó que sus periodistas en la Casa Blanca "prestan un servicio público esencial, formulando preguntas sin temor ni favoritismos". "Seguimos centrados en informar sobre asuntos de interés público de manera justa y precisa", añadió.

Suma y sigue

Los ataques e insultos de Trump contra periodistas por no gustarle las preguntas que le formulan son habituales en sus ruedas de prensa, en las que suele acusarlos de difundir "fake news" (noticias falsas).

Este mismo martes llamó "pésima reportera" a Mary Bruce, de ABC News, durante una rueda de prensa en el Despacho Oval con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

La periodista le preguntó por qué no ordenó al Departamento de Justicia publicar los papeles de Epstein, un antiguo amigo suyo, y esperó a que lo aprobara el Congreso. "Creo que eres una pésima reportera", dijo Trump, quien además amenazó con retirar la licencia de operación a la cadena ABC.

En la misma comparecencia, se quejó de que le preguntaran a su visitante por el asesinato que ordenó del periodista Jamal Khashoggi, en 2018. La propia inteligencia norteamericana tiene constancia de su implicación en la detención ilegal, asfixia, muerte y descuartizamiento del que fuera columnista de The Washington Post, cuando acudió al consulado de su país en Estambul (Turquia). Ayer, el republicano exculpó por completo a su amigo de Oriente Medio, que ha pasado a convertirse en el mayor aliado de EEUU en lo defensivo, si exceptuamos a la OTAN.

"Él no sabía nada al respecto, y podemos dejarlo así", trató de zafarse de la pregunta. "Mencionas a alguien que fue extremadamente polémico", prosiguió el presidente estadounidense. "A mucha gente no le caía bien ese señor del que hablas; te cayera bien o mal. Las cosas pasan". Y punto.

