Maldivas se convierte en el primer país del mundo en eliminar la transmisión de VIH, sífilis y hepatitis B de madre a hijo

Maldivas ha alcanzado este martes un logro sin precedentes en la historia de la salud pública mundial: la certificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la Triple Eliminación de la Transmisión de Madre a Hijo (ETMIH) del VIH, la sífilis y la hepatitis B.

Con esta distinción, informa el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el país insular se convierte en el primero del planeta en erradicar simultáneamente la transmisión maternoinfantil de las tres enfermedades, un hito que refleja su compromiso inquebrantable con garantizar un comienzo de vida más saludable para cada niño.

La certificación ha sido entregada formalmente al ministro de Salud de Maldivas, Abdulla Nazim Ibrahim, por el director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la 78ª Reunión del Comité Regional de la OMS para el Sudeste Asiático, celebrada en Colombo, Sri Lanka.

"El reconocimiento de la triple eliminación es un momento de inmenso orgullo nacional para Maldivas. Refleja nuestra inversión de larga data en la salud maternoinfantil, la dedicación de nuestro personal sanitario y el éxito de nuestro compromiso colectivo de no dejar a ninguna madre ni a ningún niño atrás", ha declarado Ibrahim.

"El Gobierno de Maldivas se mantiene firme en su misión de garantizar que todos los niños nazcan libres de enfermedades prevenibles y tengan las mismas oportunidades para una vida sana", ha añadido.

Un camino sostenido hacia la erradicación: llamado internacional

UNICEF recuerda que, en 2019, Maldivas ya obutvo la certificación por la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH y la sífilis. Desde entonces, el país ha ampliado su esfuerzo para incluir la hepatitis B, mediante "estrategias integrales de ETMI" que abarcan la detección prenatal universal, el tratamiento oportuno de las madres, prácticas seguras de parto y un seguimiento posnatal constante.

Estas medidas, apoyadas por UNICEF, la OMS, ONUSIDA y socios nacionales, han permitido fortalecer los sistemas de salud: "Todo niño tiene derecho a nacer libre de infecciones y a crecer sano y fuerte. Este logro histórico de Maldivas demuestra lo que se puede lograr mediante un liderazgo sostenido, alianzas sólidas y un enfoque inquebrantable en la equidad y la calidad de la atención, lo que nos recuerda que juntos podemos construir un futuro donde las enfermedades prevenibles ya no amenacen los primeros momentos de la vida de un niño", afirma el doctor Edward Addai, representante de UNICEF en Maldivas.

UNICEF destaca que este hito se produce en "un momento crucial en el movimiento para eliminar la transmisión de madre a hijo del VIH, la sífilis y la hepatitis B". La meta global de eliminar estas tres enfermedades para el año 2030 busca "garantizar que todos los países puedan prevenir nuevas infecciones y asegurar un comienzo saludable para cada recién nacido, en todas partes".

Ante este avance, la organización ha lanzado llamamiento a los países de la región para "aprovechar este impulso y trabajar colectivamente para alcanzar el objetivo de 2030 de triple eliminación, garantizando que ningún niño nazca con VIH, sífilis o hepatitis B".