Militares veteranos piden a la OTAN activar el servicio militar obligatorio para encarar la "inminente amenaza rusa"

Desde el comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania, y en pleno auge de los conflictos internacionales, algunos países han comenzado a (re)instaurar el servicio militar obligatorio, con el objetivo de prepararse para poder hacer frente a una posible amenaza.

Países como Polonia o Letonia ya lo han reintroducido y ahora exoficiales de la OTAN han advertido que el Gobierno de Reino Unido "debe despertar" y comenzar a considerar llevar a cabo esta misma acción, especialmente después de que Estados Unidos dejase caer que podría eliminar su compromiso de seguridad con Europa. Sin embargo, no todas las voces están de acuerdo con esta postura. Muestra de ello fue la posición del canciller del Ducado de Lancaster, Pat MacFeddon, quien descartó el servicio militar obligatorio argumentando que "no está sobre la mesa".

A pesar de ello, expertos militares y analistas de defensa han asegurado que el momento es ahora y que de lo contrario podría ser imposible detener a Putin. Sir Richard Shirreff, ex comandante supremo aliado adjunto de la OTAN, ha asegurado que las defensas europeas deben reforzarse cuanto antes, mientras que el coronel Hamish De Bretton Gordon ha advertido que el país debe comenzar a prepararse o corre el riesgo de caer ante las tropas de Putin.

"Militarmente, Gran Bretaña necesita absolutamente considerar todas las opciones como se ha descrito. En este momento no estamos en condiciones de librar una guerra terrestre. No hay forma de que evitemos el servicio militar obligatorio a menos que nos rindamos, y no creo que nadie en este país se rinda sin luchar, especialmente ante Putin", ha subrayado el coronel.

"Lo importante es modernizar nuestras fuerzas armadas. Asegurarnos de que tenemos el equipo adecuado, suficiente munición y suficiente entrenamiento, y de que estemos en condiciones de apoyar a Ucrania", ha añadido el experto. "Si bien el servicio militar obligatorio alejará mucho nuestro ejército regular, algo que no podemos permitirnos en este momento, debemos planificarnos", ha destacado al medio The Sun.

"El gobierno no debería descartar nada en este momento. No veo cómo un ejército de solo 70.000 hombres va a ser capaz de disuadir a Rusia a largo plazo y mantener la masa que necesita. Si nos fijamos en el tamaño de nuestro ejército regular, es diminuto y les resultaría difícil desplegar una brigada durante cualquier periodo de tiempo", ha afirmado por su parte el ex comandante supremo aliado adjunto de la OTAN.