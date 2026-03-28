Comienzan las mayores protestas 'No Kings' contra Trump por la guerra en Irán el ICE

Millones de manifestantes se han reunido para protestar por las políticas de Donald Trump, no solo en los 50 estados de EEUU, sino en las principales ciudades del mundo.

Sábado de protestas masivas contra el presidente de EEUU, Donald Trump, en su propio país, tras meter a la nación en guerra con Irán, con las elecciones Midterm en noviembre, donde se juega el control legislativo, y con su popularidad en mínimos. Más de 3.300 protestas movilizan a millones de personas por toda la geografía estadounidense, con el foco puesto en la principal, la de la capital Washington DC.

La magnitud de la convocatoria es inédita: habrá protestas en los 50 estados, incluyendo Alaska, incluyendo zonas remotas como Alaska, pero también en todo el mundo. Los organizadores aseguran que el movimiento está creciendo con fuerza fuera de las grandes ciudades, especialmente en suburbios donde tradicionalmente la movilización política era menor.

Los organizadores aseguran que el movimiento está creciendo con fuerza fuera de las grandes ciudades, especialmente en suburbios donde tradicionalmente la movilización política era menor.

Un movimiento que crece fuera de las grandes ciudades

Uno de los datos que más llama la atención es el cambio en el perfil de los participantes. Según la organización, dos tercios de los asistentes viven en áreas suburbanas, lo que supone un incremento cercano al 40% para la primera convocatoria en junio de 2025. "Esta no es la lucha de otros. Es nuestra lucha", explica Allison Posner, madre de Nueva Jersey, en declaraciones recogidas por Associated Press.

Los organizadores también destacan que casi el 50% de las protestas se celebrarán en estados tradicionalmente republicanos como Texas, Florida u Ohio, lo que refuerza la idea de una movilización transversal.

Más de 3.000 protestas coordinadas en todo el país y presencia de famosos

La llamada Coalición No Kings reúne a organizaciones como ACLU, MoveO, SEIU o Indivisible, además de 400 grupos, entre ellos Amnistía Internacional, sindicatos y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses. El objetivo es convertir la protesta en presión política sostenida. Según Leah Greenberg, cofundadora de Indivisible, quienes participan "son los votantes que deciden elecciones y hacen el trabajo de base".

El evento combinará política y cultura, con la presencia de figuras destacadas como Bruce Springsteen, Joan Baez, Jane Fonda y Bernie Sanders. Springsteen interpretará su canción Streets of Minneapolis, lanzada este año en referencia a las protestas migratorias.

Llamamiento a la protesta pacífica

Los organizadores han insistido en que todas las movilizaciones deben ser pacíficas y dentro del marco legal. Se ha pedido explícitamente a los asistentes: no portar armas, evitar confrontaciones y seguir indicaciones de seguridad. "La resistencia pacífica es el antídoto contra la represión", afirmó Deirdre Schifeling, de la ACLU.

Las autoridades locales, como la policía de St. Paul, han confirmado que se preparan para garantizar la seguridad durante las concentraciones.

La respuesta de Trump: críticas y burlas

Desde la Casa Blanca, la reacción ha sido de desprecio. La portavoz Abigail Jackson calificó las protestas como "sesiones de terapia" irrelevantes.

El propio Donald Trump ya ha reaccionado en ocasiones anteriores con ironía, llegando a compartir imágenes manipuladas en redes sociales donde aparece como un rey.

También ha restado importancia a movilizaciones previas, calificándolas de "muy pequeñas" y asegurando que los manifestantes "no representan al país".

Las protestas fuera de EEUU

Numerosas ciudades de todo el mundo se han unido a las protestas. Por ejemplo, en Roma, donde, según los organizadores, se han reunido 300.000 personas. También se han convocado manifestaciones en Grecia o Reino Unido.