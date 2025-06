"No hay planes de nuevos ataques a Irán": los bombarderos de EEUU regresan a casa

Los bombarderos furtivos B-2 de Estados Unidos que lanzaron enormes bombas antibúnkeres sobre instalaciones nucleares iraníes en la noche del sábado al domingo han comenzado a regresar a su base en Missouri este mismo domingo, informa AP. Un repliegue que coincide con lo anunciado por funcionarios estadounidenses al Financial Times: que no hay planes para nuevos ataques a menos que Irán responda.

Sin embargo, el presidente republicano, Donald Trump, ha planteado la posibilidad de un "cambio de régimen" en Teherán, que sería la siguiente fase de su ataque. Hoy presidirá una reunión de Seguridad Nacional para pulsar la situación, mientras Irán está considerando si tomar represalias o atender los llamados de las naciones europeas y la ONU para buscar una solución diplomática. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reunirá también hoy con el presidente ruso, Vladimir Putin, uno de los aliados más cercanos de Teherán. Israel ha indicado que continuará con sus bombardeos contra Irán sine die.

Sobre los aviones, un periodista de la citada agencia norteamericana observó, en una tarde despejada pero ventosa, cómo siete bombarderos B-2 Spirit aterrizaban en la Base Aérea Whiteman. La base, ubicada a unos 117 kilómetros (73 millas) al sureste de Kansas City, alberga la 509.ª Ala de Bombarderos, la única unidad militar estadounidense que opera los bombarderos B-2 Spirit.

El primer grupo de cuatro aviones furtivos hizo un círculo alrededor de la base antes de aproximarse a una pista desde el norte, mientras que un grupo final de tres llegó en 10 minutos.

El día anterior, los B-2 habían sido parte de un amplio plan que incluía engaños y señuelos para asestar lo que los líderes militares estadounidenses creen que es un golpe de gracia a un programa nuclear que Israel ve como una amenaza existencial y ha estado atacando durante más de una semana .

Según funcionarios estadounidenses, un grupo de aviones furtivos se dirigió al oeste desde la base en el corazón de Estados Unidos el sábado, con la intención de usar un señuelo para despistar a los iraníes. Otro vuelo de siete aviones despegó silenciosamente hacia el este, participando finalmente en la misión iraní. Con la ayuda de una armada de aviones cisterna de reabastecimiento y aviones de combate -algunos de los cuales lanzaron sus propias armas-, los pilotos estadounidenses lanzaron 14 bombas de 13.600 kilos la madrugada del domingo, hora local, sobre dos importantes plantas subterráneas de enriquecimiento de uranio en Irán.

Los marineros estadounidenses reforzaron la misión sorpresa disparando docenas de misiles de crucero desde un submarino hacia al menos otro sitio.

Los mismos funcionarios estadounidenses dijeron que Irán no detectó el ataque ni disparó contra los furtivos aviones estadounidenses.

Cambio de era

Denominada Operación Martillo de Medianoche, la misión llevó a cabo un "ataque de precisión" que "devastó el programa nuclear iraní", según informaron funcionarios estadounidenses, aunque reconocieron que se estaba realizando una evaluación. Por su parte, Irán negó que se hubieran producido daños significativos y la República Islámica se comprometió a tomar represalias.

Trump plantea ahora la posibilidad de un "cambio de régimen" en Irán, que es lo que busca Israel. En una avalancha de publicaciones en redes sociales, el presidente estadounidense elogió el regreso de los bombarderos B-2 de la misión a Misuri, afirmó que los daños a las instalaciones nucleares iraníes eran "monumentales" y planteó un escenario en el que el gobierno de Teherán podría colapsar.

"No es políticamente correcto usar el término 'cambio de régimen', pero si el actual régimen iraní no puede HACER QUE IRÁN VUELVA A SER GRANDE, ¿por qué no habría un cambio de régimen?", escribió Trump en Truth Social. "¡MIGA!", añadió.

Los comentarios de Trump sobre Teherán se producen después de que altos funcionarios estadounidenses declararan que no buscaban un Gobierno diferente en Irán. "Nuestra postura ha sido muy clara: no queremos un cambio de régimen. No queremos prolongarlo ni extenderlo más de lo que ya se ha extendido", declaró el domingo a la NBC el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance. "Queremos poner fin a su programa nuclear y luego hablar con los iraníes sobre un acuerdo a largo plazo", añadió. Otra vez los mensajes contradictorios.

Los futuros del crudo Brent, la referencia internacional del petróleo, subieron un 2%, a 78,51 dólares por barril, tras alcanzar los 81,40 dólares por barril, su nivel más alto en cinco meses.

Un impulso estadounidense a un cambio de régimen podría aumentar el riesgo de una mayor intervención estadounidense, algo que muchos demócratas e incluso algunos republicanos, especialmente en la base no intervencionista de Trump, el partido Maga, desconfían.