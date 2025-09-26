"No permitiré que Israel se anexione Cisjordania": Trump advierte a Netanyahu sobre sus planes

Manifestantes con máscaras de Donald Trump y Benjamin Netanyahu protestan contra la visita del norteamericano a Reino Unido, el 17 de septiembre de 2025, en Londres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido esta madrugada que no permitir que Israel se anexe la Cisjordania ocupada (suelo internacionalmente reconocido como palestino), ofreciendo fuertes garantías de que bloqueará una medida a la que los líderes árabes de la región se han opuesto firmemente.

Cuando se le preguntó en Washington sobre las sugerencias de altos funcionarios israelíes en las últimas semanas de que su Gobierno podría tomar el control de al menos algunas partes de Cisjordania, hasta el 82%, Trump fue directo: "No permitiré que Israel se anexione Cisjordania", declaró en el Despacho Oval mientras firmaba órdenes ejecutivas no relacionadas con la política exterior. "No lo permitiré. No va a suceder", informan medios como Associated Press.

La posible anexión se ha planteado en Israel en respuesta a una serie de países, incluyendo aliados clave de Estados Unidos como Reino Unido, Francia o Canadá, que buscan reconocer un Estado palestino. Trump afirmó haber hablado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pero que se mantendría firme en no permitir la anexión, y añadió: "Ya es suficiente. Es hora de parar".

Trump se enorgullece de su apoyo incondicional a Israel, pero también ha buscado mediar para poner fin a los combates en la guerra que mantiene Israel con Hamás en la Franja de Gaza. Siempre, eso sí, inclinado a los intereses de Tel Aviv. Por eso, sus comentarios de esta noche constituyeron un caso excepcional, por su firmeza, ante la posible reacción israelí, anunciada por los ministros ultranacionalistas y religiosos de Netanyahu. Incluso mientras Trump sigue exigiendo la liberación de los rehenes capturados en Gaza, una cosa no quita la otra.

También agrada esa visión a los más moderados, teniendo en cuenta que Trump tiene una estela de apoyo a la colonización: no ha tenido empacho, en este mandato y en el primero, en mandar a sus funcionarios a las colonias. El secretario de Estado, Marco Rubio, hasta estuvo de visita en el Este ocupado de Jerusalén, con ciudadanos judíos, hace apenas una semana larga. Y hasta existe un "Altos de Trump", una colonia en los Altos del Golán, bautizada así por Netanyahu después de que el republicano apoyase esa ocupación en 2019. Al llegar en enero al cargo, Trump levantó las sanciones que pesaban de la era anterior contra colonos violentos. A diferencia de Gaza, Cisjordania está administrada por la Autoridad Palestina (ANP).

El momento es delicado, dado que Israel está llevando a cabo una importante ofensiva en la ciudad de Gaza, azotada por la hambruna , mientras expande los asentamientos en Cisjordania , y Netanyahu tiene previsto visitar la Casa Blanca el lunes, su cuarto viaje a Washington desde que comenzó el segundo mandato de Trump en enero. Antes, este jueves, Netanyahu va a comparecer en el debate de líderes de la Asamblea de la ONU, en Nueva York. Ayer, aseguró que lo que va a hacer es defender lo que ha descrito como "nuestra verdad". "Diré nuestra verdad", avisó, y esta es "la de los ciudadanos de Israel, la de los soldados de las IDF [Fuerzas de Defensa de Israel], la de nuestro Estado", informa Antón Parada.

Un poco de contexto

Trump ha alardeado durante mucho tiempo de su estrecha relación con Netanyahu. Sin embargo, el presidente se ha enfrentado a la presión de los líderes árabes, quienes han expresado públicamente su preocupación por la anexión israelí. Emiratos Árabes Unidos ha advertido que cualquier intento israelí de anexión constituiría una "línea roja".

Israel se apoderó de Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza en la Guerra de los Seis Días de 1967. Los palestinos quieren que los tres territorios formen su futuro Estado. Ellos, y gran parte de la comunidad internacional, afirman que la anexión prácticamente acabaría con cualquier posibilidad restante de una solución de dos Estados, considerada ampliamente a nivel internacional como la única vía para resolver décadas de conflicto árabe-israelí.

El actual Gobierno de Israel se opone firmemente a la creación de un Estado palestino y apoya la eventual anexión de gran parte de Cisjordania. Es más: apoya un "Gran Israel", con ecos bíblicos.

"Existe cierto escepticismo sobre la capacidad de Trump para obligar a Netanyahu a actuar de una manera u otra desde que el presidente criticó el reciente ataque de Israel a funcionarios de Hamas en Qatar, pero no ha ofrecido ninguna consecuencia importante como resultado", dice AP.

Netanyahu lidera el gabinete más nacionalista de la historia de Israel y ha recibido presiones de aliados clave de la coalición para profundizar el control israelí sobre el territorio ocupado. Esperaban que el amplio apoyo histórico de Trump a las políticas israelíes allanara el camino para una expansión del control israelí sobre el territorio ocupado. No actuar con miras a la anexión podría, en última instancia, amenazar a la coalición gobernante de Netanyahu en el país, aunque expresar la voluntad de no avanzar también podría generar concesiones de la administración Trump.

Más de medio millón de colonos judíos viven actualmente en Cisjordania (600.000 largos si se suma el este de Jerusalén, dice la ONU), en unos 130 asentamientos. La comunidad internacional considera, en gran medida, estos asentamientos ilegales y un obstáculo para la paz.

Los países occidentales están indignados por la intensificación de la ofensiva de Israel en Gaza, y varios han reconocido el Estado palestino , al que se oponen Trump y Estados Unidos, pero que ha sido un tema importante en la Asamblea General de las Naciones Unidas esta semana.

El reconocimiento de la condición de Estado busca impulsar el apoyo a una solución de dos Estados. Unos diez países, entre ellos Reino Unido, Francia y Australia, lo han hecho esta semana, con la esperanza de reactivar el proceso de paz, largamente moribundo, una medida que Estados Unidos e Israel han rechazado con vehemencia.

Alemania, uno de los aliados más cercanos de Israel, no se ha sumado a los pedidos de alto el fuego ni a la iniciativa en favor de un Estado palestino, pero ha detenido algunas exportaciones militares .

Esas acciones han sido bien recibidas por los palestinos en Gaza y Cisjordania, pero muchos en el terreno siguen expresando dudas de que puedan mejorar sus terribles circunstancias mientras continúa la ofensiva de Israel.