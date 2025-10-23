Nuevos bombardeos y Rafah cerrado a la ayuda: el día a día de Gaza en pleno de un (supuesto) alto el fuego

Ciudadanos de Gaza entierran los cuerpos de palestinos retenidos por Israel en estos meses, en Deir Al-Balah, el 22 de octubre de 2025.

Tanques militares israelíes bombardearon a primera hora de este jueves el área de Sheikh Nasser, al sur de Jan Yunis, en Gaza "con potentes explosiones que se escucharon en toda la zona", según indicaron fuentes locales a EFE, pese al alto el fuego firmado entre Israel y Hamás. De momento, no se ha informado de víctimas por estos ataques.

La zona de Sheikh Nasser se encuentra junto a la recién designada como "línea amarilla", el punto al que se han retirado las tropas israelíes dentro del territorio gazatí como parte de este acuerdo y al que la población gazatí tiene prohibido acercarse.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, el Ejército ha abierto fuego constantemente desde las posiciones que mantiene en "esta línea amarilla" contra civiles palestinos que intentan regresar a sus casas para ver su estado y que, en la mayoría de los casos, desconocían que estaban en "zona militarizada".

El Ejército dijo esta semana que había comenzado a señalizar esta "línea amarilla" con postes de hormigón de 3,5 metros de altura pintados de color amarillo, y que los estaban colocando cada 200 metros. "El proceso de marcado continuará en el futuro próximo", dijo el Ejército.

En estos 13 días de tregua, el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha contabilizado al menos 88 muertos y 315 heridos gazatíes por ataques israelíes. Al Jazeera desvela esta mañana que las autoridades estadounidenses están presionando a Israel para que respete el alto el fuego y destaca las difíciles conversaciones entre bastidores sobre temas clave como el acceso a la frontera, la participación de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y la asistencia médica a los heridos de Gaza. Añade que las reuniones con los líderes militares israelíes y el secretario de Estado estadounidense tienen como objetivo garantizar la vigencia del alto el fuego y avanzar en el plan de paz de Trump.

"Que se abran todas las vías"

Mientras, la ayuda humanitaria entra a cuentagotas, sobre todo porque el principal pasillo para ello, el de Rafah, en el sur, en la frontera con Egipto, sigue cerrado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha evacuado este miércoles de la Franja de Gaza a más de 40 pacientes críticos en la primera operación de este tipo desde la firma del acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el pasado 9 de octubre, pero ha alertado de que faltan cerca de 15.000 heridos pendientes de su salida. Rafah no es sólo clave para los alimentos, el agua, las medicinas o el combustible, sino para salvar vidas de estos heridos.

"La OMS ha dirigido hoy la evacuación médica de 41 pacientes críticos y 145 acompañantes de Gaza, la primera desde el alto el fuego", ha anunciado el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a través de la red social X.

Con todo, ha alertado de que "alrededor de 15.000 pacientes siguen esperando la aprobación para recibir atención médica" fuera del enclave palestino. "Seguimos pidiendo a los países que muestren su solidaridad y que se abran todas las vías para agilizar la evacuación médica", ha subrayado al hilo.

La situación sanitaria en la Franja atraviesa una grave situación, y la propia OMS ha confirmado recientemente que solo 14 de los 36 centros sanitarios de Gaza funcionan y lo hacen parcialmente, ya que ninguno está plenamente operativo tras los ataques sistemáticos y directos; entre ellos ofensivas terrestres, disparos de tanques y bombardeos aéreos.

Este mismo martes, la ONG Médicos Sin Fronteras aludía a estos mismos datos y su director internacional, Javid Abdelmoneim, destacaba que, si bien "algunos países como Egipto, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Jordania han asumido su parte de responsabilidad, otros no han hecho prácticamente nada".

La prensa internacional quiere entrar

Además, el Tribunal Supremo de Israel tiene previsto escuchar hoy una petición presentada por una organización que representa a medios de comunicación internacionales en el país y el territorio palestino ocupado, exigiendo el acceso independiente de periodistas a Gaza, vetado por Benjamin Netanyahu en estos dos años largos de conflicto. Sólo un puñado de informadores, en momentos muy concretos y en visitas estrictamente controlados por su Ejército, han podido entrar.

"Durante más de dos años, Israel ha impedido la entrada de periodistas extranjeros al territorio, lo que ha dificultado enormemente la capacidad de los medios de comunicación para cubrir este devastador conflicto", declaró la Asociación de Prensa Extranjera (APF) en un comunicado el miércoles, horas antes de la audiencia del jueves, que arrancará a las nueve de la mañana, hora local (una hora menos en Madrid).

"Nos complace finalmente tener nuestro día en el tribunal y esperamos que los jueces aprueben rápidamente nuestra solicitud de entrada a Gaza", declaró Tania Kraemer, presidenta de la APF. "Ya es hora de que Israel levante el cierre y nos permita trabajar junto a nuestros colegas palestinos".