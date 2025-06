Orbán califica el desfile del Orgullo en Budapest como "repulsivo" y arremete contra Bruselas

Después de que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, prohibiera la marcha del Orgullo y autorizara una manifestación neonazi, todas las miradas se dirigieron a Budapest, donde decenas de miles de personas salieron a las calles en defensa de los derechos LGTBIQ+.

Tras esto, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha criticado este domingo la marcha y unos hechos que ha calificado de "repulsivos" y ha denunciado que fue un acto a las "órdenes" de Bruselas apoyado por la oposición "títere".

Lo observado el sábado fue "repulsivo y vergonzoso" y citó como ejemplos los "espectáculos de 'drag queens' en el escenario, hombres con tacones, panfletos sobre terapia hormonal,...". No es orgullo, sino "vergüenza", ha subrayado en redes sociales. "¡Estamos luchando por la verdad! ¡Luchando contra las mentiras!", ha dicho.

Pese a la prohibición, unas 200.000 personas se unieron a la marcha -según los organizadores- en un ambiente pacífico y sin mayores incidentes. La prensa local señaló tras la Marcha que ésta se convirtió en una de las manifestaciones por los derechos humanos más importantes de la historia reciente de Hungría.

Budapest desafía la represión de Orbán en la celebración del Orgullo después del veto a la manifestación Se espera que sea el evento más multitudinario de esta categoría en la historia de Hungría, donde durante casi dos décadas los derechos LGTBIQ+ han sido objeto de una dura persecución. Allí se encuentran numerosas figuras diplomáticas y políticas, entre ellas la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Orbán ha afirmado que lo visto el sábado es una muestra de lo que ocurriría en Hungría si no hubiera un gobierno "nacional que proteja nuestra soberanía", con consecuencias en ámbitos como la inmigración, los servicios públicos o Ucrania y la guerra. "Desde ayer sabemos con aún mayor certeza que no hay que permitir que tomen las riendas y no vamos a soltarlas", ha apuntado.

"Ninguna manifestación puede competir con los 3,7 millones de votantes del referéndum de género de 2022", ha argumentado en referencia a las últimas elecciones legislativas en las que el partido de Orbán, Fidesz, obtuvo un 49 por ciento de votos.

Por contra, el alcalde de Budapest y uno de los grandes impulsores de la iniciativa, Gergely Karácsony, ha aplaudido la celebración del desfile en una ciudad que eligió, este pasado sábado, "la libertad, Europa, el mundo libre y el poder del amor".

"Estoy de acuerdo con el primer ministro: ayer quedó claro cómo sería este país si no estuvieran gobernando. Y se lo hemos demostrado", ha añadido en un mensaje en su página de Facebook, acompañado de imágenes del evento. "Con el poder del amor, hemos demostrado que hay vida fuera del sistema, que es más agradable, más libre y más feliz", ha añadido.

La marcha del Orgullo LGTBIQ+ en Budapest, en imágenes La organización cifra en 200.000 los asistentes a la manifestación que este sábado han recorrido el centro de Budapest desafiando a Orbán.