Primeras desde 2006: Abbas promete elecciones en Palestina un año después de que acabe la guerra

El presidente palestino Mahmoud Abbas, en una intervención virtual en la reunión de Alto Nivel sobre el Estado palestino, el 22 de septiembre de 2025, en Nueva York.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, prometió esta pasada noche la celebración de elecciones presidenciales en su país "un año después de que acabe la guerra" actual de Israel contra la franja de Gaza, a las que seguirá una nueva constitución interina. Palestina no celebra elecciones desde 2005 (en Cisjordania) y 2006 (en el caso de Gaza).

Abbas hizo estas declaraciones por videoconferencia, en el curso de la conferencia internacional para la solución de los dos Estados (Israel y Palestina) que hoy tiene lugar en Nueva York, y a la que no pudo asistir presencialmente por haberle negado el visado de entrada el Gobierno del presidente de Estado Unidos, Donald Trump.

Abbas se comprometió a una serie de ambiciosas reformas en Palestina, entre las que destacaron el desarme del movimiento islamista Hamás, el fin de los pagos "a las familias de prisioneros y mártires (autores de atentados contra Israel)" -unos pagos repetidamente denunciados por Israel-, la reforma del sistema educativo según parámetros de la Unesco y la transferencia de poder a un nuevo gobierno surgido de unas elecciones. Precisamente todas esas reformas son pedidas repetidamente por toda la comunidad internacional.

"Queremos un estado moderno y democrático, basado en el imperio de la ley, el pluralismo, el reparto de poder, la igualdad, la justicia y el empoderamiento de mujeres y jóvenes", dijo a modo de profesión de fe.

Europa se mueve... algo

En el mismo contexto, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha anunciado la creación de un "instrumento específico" para la reconstrucción de la Franja de Gaza. "Cualquier futuro Estado palestino debe ser viable, también desde el punto de vista económico. Y esto se puede lograr también con el apoyo de los vecinos de los palestinos. Los europeos crearemos un instrumento específico para la reconstrucción de Gaza, en coordinación con los esfuerzos de otros donantes", ha declarado. "Gaza debe reconstruirse, la economía palestina debe relanzarse, y les invito a todos a sumarse al esfuerzo para que esto sea posible", ha añadido.

En esta línea, ha destacado el papel de Europa como "salvavidas" de la Autoridad Palestina desde el 7 de octubre de 2023 al reunir, según ha indicado, un "paquete financiero sin precedentes por valor de 1.600 millones de euros". Pese a ello, ha considerado que "todos debemos hacer más, dado que está en juego la propia supervivencia de la Autoridad Palestina" y ha anunciado la creación de "un grupo de donantes".

"Por supuesto, al final, solo los israelíes y los palestinos pueden ponerse de acuerdo sobre el camino a seguir. Pero la comunidad internacional tiene mucho que aportar. Podemos facilitar, podemos reconstruir, pero lo más importante es que podemos mantener viva la esperanza", ha agregado.

Ursula von der Leyen y Antonio Costa, el 22 de septiembre de 2025, en la reunión de Alto Nivel de la ONU sobre la solución de dos estados en Israel y Palestina. Kay Nietfeld / picture alliance via Getty Images

Von der Leyen ha advertido de que "poner fin a la guerra podría no ser suficiente si no hay un camino hacia la paz", defendiendo que "un Israel seguro, un Estado palestino viable y la eliminación de Hamás" son el "único plan de paz realista" para la región.

También ha apelado al "día después" el presidente del Consejo Europeo, António Costa, apelando a la "lucidez". Así, ha señalado que no puede haber "lugar para el terrorismo, para los asentamientos ilegales, para la muerte de civiles inocentes en ninguna parte. Ni en Gaza, ni en Cisjordania, ni en Jerusalén Este, ni en Israel". En línea con Von der Leyen, ha considerado que "solo hay un camino, la solución de dos Estados (...) Un Estado de Israel, seguro y reconocido por todos los Estados miembros de esta Asamblea General. Y un Estado de Palestina, independiente, democrático y viable. Ambos, uno al lado del otro".

El hambre no se borra

Mientras el futuro de Palestina se debate entre mullidas alfombras en EEUU, la realidad sobre el terreno es de poca celebración, por más importante que sea el reconocimiento del Estado. Hasta 18 líderes humanitarios experimentados y expertos en hambruna han emitido una declaración que da la alarma sobre la hambruna en Gaza y piden una acción rápida de las naciones, mientras los líderes se reúnen en la Gran Manzana.

Ayer justo se cumplió un mes desde la declaración de hambruna de la ONU en Gaza. Desde entonces, la crisis humanitaria en Gaza ha seguido deteriorándose. La declaración de los expertos comparte un fuerte mensaje: "la hambruna de Gaza es real". "La hambruna de Gaza es provocada por el hombre; y la hambruna de Gaza puede detenerse si la comunidad internacional exige a Israel que cumpla con el derecho internacional humanitario", expone el comunicado de Refugees International, parte de la iniciativa, junto a personal de la World Peace Foundation o la UNRWA.

La declaración también describe las importantes carencias de alimentos, salud, nutrición, agua y saneamiento, y combustible en Gaza que han continuado en el mes transcurrido desde que se declaró la hambruna; subraya, además, que las acciones del Gobierno israelí /imponer restricciones e impedimentos burocráticos a los agentes humanitarios, imponer un bloqueo de meses a Gaza de marzo a mayo, atacar a civiles e infraestructuras civiles y, más recientemente, lanzar una nueva ofensiva militar en el corazón de la zona de hambruna/ han sido los principales impulsores de la hambruna en Gaza.

Finalmente, insta a los líderes mundiales a utilizar todas las herramientas diplomáticas, políticas y económicas para garantizar que Israel detenga su asalto a la ciudad de Gaza y permita a los socios humanitarios liderados por la ONU montar una operación de respuesta a la hambruna completa y sólida.

"Mientras los diplomáticos se reúnen en la Asamblea General de la ONU para discutir el reconocimiento de un estado palestino, las condiciones en el terreno están superando sus deliberaciones", dijo el presidente de Refugees International, Jeremy Konyndyk, un ex alto funcionario humanitario de Estados Unidos. "Un mes después de la hambruna de Gaza, ya no hay excusa: es hora de que los Estados utilicen toda la influencia que tienen para forzar la acción ahora y salvar vidas", concluye.