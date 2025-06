Putin insiste en que Ucrania pertenece a Rusia: "Son el mismo pueblo"

Sputnik / Sergei Bulkin / Pool via REUTERS

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha afirmado este jueves que "toda Ucrania es nuestra", argumentando que rusos y ucranianos forman, en su opinión, un solo pueblo. "Ya lo he dicho muchas veces, considero que los pueblos ruso y ucraniano son el mismo pueblo. En ese sentido, toda Ucrania es nuestra", declaró durante su intervención en el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, un evento retransmitido en directo por la televisión estatal.

Además, no descarta la posibilidad de tomar control de la región ucraniana de Sumi, donde las fuerzas rusas ya han establecido una franja de seguridad de entre 10 y 12 kilómetros de ancho, según sus palabras. "No tenemos tal objetivo: conquistar Sumi. Pero, en principio, no lo descarto", declaró durante su intervención.

Desmiente que quisiera actuar como mediador en Oriente Próximo

En otro punto de su discurso, el líder ruso se refirió al conflicto entre Israel e Irán, aclarando que Moscú no pretende actuar como mediador, sino que "simplemente propone ideas" para el arreglo de la situación. "Quisiera destacar que no buscamos mediación alguna, simplemente proponemos ideas. Y si resultan atractivas para ambos países, nos alegraremos", señaló el mandatario.

Putin explicó que Rusia ha presentado su visión del arreglo a ambas partes y mantiene contactos tanto con Israel como con sus "amigos iraníes". "Nuestras propuestas se están estudiando actualmente. Mantenemos contactos con nuestros amigos iraníes casi a diario, así que veremos", añadió.

Estas declaraciones llegan después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara la mediación rusa en el conflicto durante su última conversación telefónica con Putin. Además, el Ministerio de Exteriores de Rusia calificó de "cínicos" los intentos de justificar los ataques israelíes contra Irán, que comenzaron hace una semana, y advirtió a Estados Unidos de no intervenir militarmente, advirtiendo sobre "consecuencias impredecibles".

-Noticia en ampliación-