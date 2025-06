Qué se sabe del ataque de EEUU contra Irán: el paso más arriesgado de Trump por el que medio mundo contiene el aliento

via REUTERS

Muchos habían sido los rumores, muchas habían sido las amenazas, mucha había sido la tensión hasta que todo ha saltado por los aires. La Casa Blanca ha adoptado un paso este sábado que solo el tiempo decidirá si ha sido el adecuado o un error. La Administración de Donald Trump ha lanzado en las últimas horas un ataque masivo contra tres centrales nucleares iraníes.

El propio presidente de Estados Unidos ha sido el encargado de dar la noticia, desde la red social Truth Social y también con un mensaje a la nación. "Hemos completado con gran éxito nuestro ataque contra las tres instalaciones nucleares de Irán, incluyendo Fordo, Natanz e Isfahán. Todos los aviones se encuentran ahora fuera del espacio aéreo iraní", ha asegurado.

Una postura adoptada por la Casa Blanca tras semanas de alta tensión entre Israel e Irán, con fuertes bombardeos que ha hecho encender las alarmas de la comunidad internacional y que abre la puerta a que Teherán se pueda defender.

"Habrá paz o tragedia"

Donald Trump ha seguido desde la Casa Blanca junto a su equipo más cercano el ataque que el Ejército estadounidense ha lanzado contra tres instalaciones nucleares en suelo iraní.

Se trata de la apuesta más arriesgada en política exterior del presidente norteamericano en sus dos mandatos. Pese a llegar al poder asegurando que pondría fin a la guerra en Ucrania y a la de Gaza, no solo no lo ha conseguido, sino que ahora ha abierto una con un territorio desconocido.

El presidente de EEUU ha decidido entrar en el conflicto entre Israel e Irán haciendo daño a Teherán. El primer paso adoptado por Trump ha sido el de atacar las instalaciones nucleares de Isfahán, Natanz y Fordó.

En el caso de la instalación de Fordó, el daño es mayor. Está ubicada a unos cien kilómetros al sur de Teherán y es considerada como la más importante del programa nuclear iraní.

Después del mensaje en redes sociales, Trump ha ofrecido un discurso ante la nación, rodeado del vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado y asesor en funciones de Seguridad Nacional, Marco Rubio.

"Esta noche puedo informar al mundo que los ataques fueron un éxito militar espectacular. Las instalaciones de enriquecimiento nuclear clave de Irán han sido completa y totalmente borradas", ha aseverado el magnate neoyorquino en una comparecencia retransmitida en directo desde la Casa Blanca. Acto seguido, Trump ha llamado a Irán a "hacer la paz", prometiendo "ataques futuros mucho más grandes" si no lo hacen.

El republicano ha denunciado que Teherán "ha estado matando a (sus) pueblos" durante más de 40 años, haciendo de la muerte su "especialidad", y ha decidido que "no dejará que esto siga sucediendo".

"Esto no va a seguir así", ha sentenciado, al tiempo que ha dado las gracias al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por trabajar junto a la Casa Blanca "como un equipo, como tal vez ningún equipo ha trabajado antes", para hacer frente a la "horrible amenaza" contra Israel.

De hecho, según ha dicho a EFE un alto funcionario de la Casa Blanca, Estados Unidos avisó a Israel que planeaba los ataques contra tres instalaciones nucleares iraníes antes de ejecutarlos.

Las armas usadas por EEUU

Estados Unidos parece que llevaba tiempo preparando el ataque. Con muchos de sus barcos militares pendientes de la situación de Irán, Trump ha decidido dar el visto bueno a usar bombas como la Massive Ordnance Penetrator (MOP GBU-57), con capacidad para perforar incluso montañas. Puede penetrar más de 60 metros antes de explotar.

El gran peso de esta bomba, superior a las 13 toneladas, hace que sólo sea soportable por los bombarderos B-2, a los que las fuerzas estadounidenses finalmente han recurrido para intentar provocar daños en varias instalaciones.

Estados Unidos también habría disparado unos 30 misiles de crucero de ataque terrestre (TLAM) BGM-109, de la familia de los Tomahawk, según las fuentes consultadas por medios como The New York Times, CNN o NBC News. Para estos proyectiles, Estados Unidos utilizó submarinos de la Marina desplegados en la región. Estos misiles, con capacidad para portar incluso cabezas nucleares, tienen un alcance máximo de 1.600 kilómetros

La decisión adoptada por Donald Trump ha causado un gran malestar en el Partido Demócrata. Destacados miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos han denunciado que el ataque de esta madrugada contra las instalaciones nucleares de Irán representa una violación de la Constitución al tratarse de una acción militar contra otro país sin permiso explícito del Congreso.

En 1973, tras décadas de intervención estadounidense en Vietnam y otras partes de Asia, los legisladores aprobaron la Resolución de Poderes de Guerra para reafirmar su autoridad sobre la acción militar. Sin embargo, su eficacia siempre ha estado bajo disputa, ya que si el presidente decide emprender por su cuenta y riesgo una acción militar, una hipotética resolución en contra del Congreso acabaría sujeta a un veto presidencial, que sólo puede ser anulado por una mayoría de dos tercios de los votos en la Cámara de Representantes y el Senado.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha instado inmediatamente a Trump a que dé explicaciones ante el Legislativo. "Ningún presidente debería poder llevar a esta nación, de manera unilateral, a algo tan trascendental como una guerra con amenazas erráticas y sin estrategia", declaró.

Aunque el daño, según Irán, no ha hecho tanto daño como Washington asegura. Los responsables iraníes han minimizado las consecuencias del ataque y prometido que continuarán con su programa de enriquecimiento de uranio. Mehdi Mohamadi, asesor principal de Mohamad Ghalibaf, presidente del Parlamento de Irán, ha asegurado que los lugares alcanzados estaban evacuados en previsión de un bombardeo norteamericano.

"Desde la perspectiva de Irán, no ha ocurrido nada particularmente sorprendente. Irán llevaba varias noches esperando un ataque contra Fordo. El sitio fue evacuado hace tiempo y no ha sufrido daños irreversibles en el ataque. Dos cosas son seguras: primero, el conocimiento no se puede bombardear y segundo, esta vez, el que apuesta pierde", ha avisado.

Pendientes de la "respuesta" iraní

La reacción iraní no se ha hecho esperar. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha advertido de que su país "ha sido agredido y debemos responder en nuestro legítimo derecho de defensa propia y haremos esto durante el tiempo que haga falta".

"No estamos en una situación ahora para decidir cómo retomar la diplomacia y con quién. Esperemos a ver cuál será nuestra reacción, y cuando termine decidiremos cómo retornar a la diplomacia", ha señalado.

Abbas Araghchi ha asegurado que "atacar una instalación nuclear es una violación imperdonable de la ley internacional y debe condenarse" y ha avisado de que "la puerta de la diplomacia siempre debería estar abierta", pero que "este no es el caso ahora".

"Estábamos con la diplomacia cuando Estados Unidos dio luz verde a Israel para atacar nuestras instalaciones nucleares. Mostró así que no son hombres de la diplomacia y que solo entienden el lenguaje de la fuerza; esto es desafortunado. Estados Unidos no tiene respeto por la Carta de Naciones Unidas, no tiene respeto por la ley internacional", ha criticado.

"El presidente Trump fue elegido con la promesa de acabar con la participación de EEUU en nuestra parte del mundo y ha traicionado a Irán abusando de nuestro compromiso con la diplomacia", ha declarado Araqchi desde Estambul, donde ha insistido en que el ataque representa una violación del derecho Internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha advertido a Irán desde el Pentágono de que su país no busca la guerra tras su bombardeo de la pasada noche contra instalaciones iraníes, pero sí actuará con "rapidez y decisión" si ve sus intereses amenazados en caso de represalias de Teherán.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha minimizado el impacto del ataque estadounidense de esta madrugada contra las instalaciones nucleares del país, una demostración de la "incapacidad" de Washington, antes de prometer a Estados Unidos una respuesta "que lamentará" y de asegurar que las bases militares norteamericanas en la región son vulnerables a una represalia.

El ataque contra Natanz, Isfahán y Fordo ha demostrado "la incapacidad del frente agresor para hacer una contribución real a las ecuaciones de campo", según un comunicado recogido por la agencia semioficial iraní Tasnim. "La repetición por parte de Estados Unidos de errores pasados demuestra incompetencia estratégica y descuido de las realidades de la región sobre el terreno", ha añadido.

El presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, ha tenido palabras de agradecimiento para Donald Trump tras los ataques a las tres centrales nucleares. "Felicidades, presidente Trump. Su audaz decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán con el imponente y justo poder de Estados Unidos cambiará la Historia", ha asegurado el líder israelí en un discurso difundido a través de su cuenta personal de la red social X.

La comunidad internacional pide una desescalada

Mientras Estados Unidos golpea Irán, medio mundo mira atónito al escenario que se abre ahora. La comunidad internacional ha reaccionado de inmediato, pidiendo un cese de las hostilidades y que no haya una escalada en Oriente Medio que dé paso a una etapa de muchísima incertidumbre.

La Unión Europea ha abogado por la diplomacia en las primeras reacciones de los altos cargos al ataque masivo de EEUU en Irán. La Alta Representante de Política Exterior, Kaja Kallas, ha convocado de urgencia este lunes a los ministros de Exteriores de los Veintisiete. "Insto a todas las partes a que den un paso atrás, regresen a la mesa de negociaciones, y se abstengan de agravar todavía más la situación", ha manifestado Kallas a través de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Desde España, el ministro José Manuel Albares ha llamado a la "desescalada" y la "contención" a todas las partes implicadas en el conflicto de Oriente Medio. "Estamos muy preocupados por la situación en estos momentos en Oriente Medio y desde luego, llamamos a todas las partes a una desescalada. No es la solución militar la que va a traer paz y estabilidad a Oriente Medio, sino la diplomacia, y por lo tanto nosotros esperamos que todos vuelvan a la mesa de negociación", ha afirmado.

Francia, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha emplazado a los países implicados a ejercer la "moderación" tras los bombardeos estadounidenses de la pasada noche contra las instalaciones nucleares iraníes y ha pedido evitar "la propagación del conflicto".

Aunque no ha respaldado formalmente este ataque estadounidense, París ha recordado que ha manifestado "reiteradamente" su "firme oposición a la adquisición de armas nucleares por parte de Irán" y ha puesto especial interés en desatacar que su país "no ha participado en estos ataques ni en su planificación" ante las amenazas iraníes de represalia contra los países que atacaran su territorio.

En una línea parecida, el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha destacado que "el programa nuclear de Irán es una seria amenaza para la seguridad mundial, por lo que no puede proseguir". Sin embargo, ha expresado su "preocupación por el riesgo de escalada grave en Oriente Próximo" y pide por ello "máxima contención" a todas las partes y retomar la vía diplomática.

El sueco Ulf Kristersson ha afirmado que "para Suecia, sigue siendo fundamental que Irán no desarrolle armas nucleares". "También es fundamental detener la espiral de violencia en Oriente Próximo. La desescalada, la moderación y la reanudación del diálogo y la diplomacia son ahora de suma importancia", ha recogido en un mensaje publicado en X.

El paso adoptado por Donald Trump este sábado puede suponer un antes y un después a la difícil y complicada situación que ya había en Oriente Medio. El ataque masivo de las tropas estadounidenses abre un escenario cada vez más incierto y temido, en la mayor apuesta arriesgada del mandatario norteamericano. Mientras tanto, medio mundo contiene la respiración y cruza los dedos para que la respuesta de Irán no agrave un conflicto que puede ser todavía más internacional.