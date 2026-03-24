Quién es Markwayne Mullin, el nuevo secretario de Seguridad Nacional de EEUU que comandará el ICE

El senador Markwayne Mullin, republicano por Oklahoma, testifica durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Seguridad Nacional de EEUU, el 18 de marzo de 2026.

El senador republicano de Oklahoma, Markwayne Mullin, fue confirmado esta madrugada para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para reemplazar a la secretaria saliente, Kristi Noem, quien fue destituida tras dirigir la controvertida política migratoria de la Administración del presidente, Donald Trump.

Con una votación de 54 votos a favor y 45 en contra, Mullin recibió la aprobación parlamentaria para que una nueva figura republicana asuma este puesto clave dentro del gabinete de Trump.

Mullin pone fin a una carrera de 13 años en el Congreso, donde fue conocido como un negociador clave entre ambas cámaras para aprobar el plan fiscal de Trump en 2025. Además, ha generado expectativas de un liderazgo más calmado o pragmático en temas migratorios de cara a su confirmación en el Senado. El mandatario eligió al senador republicano de Oklahoma para sustituir a Noem a principios de mes y ahora su designación es oficial, con la totalidad de republicanos votando a favor, así como el apoyo de los demócratas John Fetterman de Pensilvania y Martin Heinrich de Nuevo México.

"Mi objetivo en seis meses es que no seamos la noticia principal todos los días. Mi objetivo es que la gente entienda que estamos ahí afuera, que los protegemos y que trabajamos con ellos", dijo Mullin la semana pasada cuando fue entrevistado por el Senado.

"Mi objetivo en seis meses es que no seamos la noticia principal todos los días. Mi objetivo es que la gente entienda que estamos ahí afuera, que los protegemos y que trabajamos con ellos"

El nuevo secretario llega al Departamento en plena crisis provocada por un cierre parcial, que inició el 14 de febrero, luego de divisiones entre republicanos y demócratas para aprobar un presupuesto a falta de acuerdos en cuanto a cambios en el control y límites para los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El cierre llevó a la ausencia de personal de transporte en los principales aeropuertos del país y ha provocado filas enormes en los puestos de control y atrasos de hasta dos horas en cientos de vuelos.

Noem encabezó una política migratoria dura que incluyó despliegues importantes de agentes federales en Minneapolis en el marco de una serie de intervenciones que generaron polémica, después de que dos ciudadanos estadounidenses murieran durante operativos en enero.

Todo lo que tienes que saber sobre el ICE: formación, facultades, sueldo y efectividad El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU, encargado de la deportación masiva de migrantes que impulsa Trump, está en el centro de la polémica por sus excesos. "Ven a atrapar a lo peor de lo peor", es su reclamo.

Exdeportista, empresario... y del ala dura migratoria

Mullin, el nuevo responsable de Seguridad, es un senador de primer mandato que ha ocupado ese cargo desde 2023, pero también un exdeportista de artes marciales y empresario, que es un fuerte partidario de la política de inmigración estricta de Trump.

Miembro inscrito de la Nación Cherokee, Mullin es el primer ciudadano tribal en servir en el Senado de EEUU en casi dos décadas.

Poco después de que Trump anunciara su intención de que Mullin sirviera como secretario de Seguridad Nacional, Mullin dijo que su enfoque sería "mantener la patria segura". "Hay mucho trabajo que podemos hacer para lograr que el Departamento de Seguridad Nacional trabaje para el pueblo estadounidense", dijo. "El Departamento de Seguridad Nacional tiene una jurisdicción muy amplia, y creo que hay mucho trabajo que necesitamos hacer y estoy entusiasmado por eso".

Sus declaraciones públicas anteriores han mostrado que está alineado estrechamente con la agenda de Trump, como recuerda la CNN. Tras una decisión de la Corte Suprema el año pasado que estaba entrelazada con el decreto de Trump que terminaba con el derecho de ciudadanía por nacimiento, Mullin dijo en la NBC que los bebés nacidos en EEUU de padres indocumentados también deberían ser expulsados del país, enmarcando esa posición como un deseo de mantener a los niños con sus padres. "¿Por qué no enviarías a un niño con sus padres?”, se preguntó. “Quiero decir, ¿por qué querrías separarlos?".

Acusó a algunos inmigrantes que vienen a EEUU y tienen hijos de ser parte de una “industria” que busca manipular el sistema. "Hay toda una industria que se formó para traer personas aquí en su último mes de embarazo para tener un hijo aquí, y vienen aquí con una visa de vacaciones, y tienen un hijo para que su hijo pueda ser ciudadano estadounidense", enfatizó.

En una entrevista con CNBC el mes pasado, Mullin dijo que todos deberían portar prueba de ciudadanía en caso de que sean detenidos y cuestionados por las fuerzas del orden: "No hay nada que ocultar si estás aquí legalmente", dijo.

Mullin defendió los tiroteos en donde murieron Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis a manos de agentes federales de inmigración a principios de este año.

Poco después de que Good fuera baleada por un agente de Inmigración y Control de Aduanas, Mullin dijo que el agente "no tenía otra opción" más que "actuar" contra Good, quien conducía un vehículo que, según él, debe verse como un arma mortal.

Mullin luchó en la universidad y peleó durante un lapso breve como deportista profesional en arte marcial mixto. Ha llevado su espíritu de luchador al Capitolio, dicen en su equipo. Durante su tiempo en la Cámara, Mullin era famoso por sus intensos entrenamientos al estilo MMA que dirigía para otros miembros del Congreso.

Mullin estaba sirviendo en la Cámara durante el asalto al Capitolio de EEUU el 6 de enero de 2021 y ayudó a los agentes a bloquear las puertas del piso de la Cámara. Más tarde dijo que les dijo a los alborotadores que se encargaría físicamente de ellos si atravesaban.

Años después, mientras Trump evaluaba la posibilidad de indultar a los alborotadores, Mullin instó a Trump a "mirar los hechos antes de hacer algo" y dijo que cualquiera que atacara a la policía "debía pagar por eso, sin duda".

Trump los perdonó de todos modos. Después de esos indultos, Mullin dijo en CNN que “no cabía duda” de que el asalto al Capitolio fue un “disturbio” y un “día horrible”. Pero añadió: “Sin embargo, el pueblo estadounidense ha decidido seguir adelante” al elegir a Trump a pesar de que en su campaña habló sobre indultar a los alborotadores.

Durante una audiencia del Senado en 2023, Mullin desafió a un testigo, el líder de los Teamsters, Sean O’Brien, a una pelea. Ambos tenían un historial de intercambios tensos.

Más tarde, dijo a CNN que volver a la violencia física podría ayudar a “curar” a personas a las que describió como “guerreros del teclado” que “salen y hablan todo el tiempo, y luego nunca tienen que enfrentar las consecuencias”.