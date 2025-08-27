Renunció su ascenso gratuito a primera clase en un vuelo hace 20 años y su vida cambia para siempre

Un hombre se ha hecho viral en Reddit después de contar en la red social lo que le ocurrió hace 20 años cuando se montó en un vuelo de ida Costa Rica a Florida. Y es que, según relató el hombre, a pesar de que había contratado un billete en clase turista premium y un asiento en el pasillo, su lugar estaba ocupado, lo que llamó bastante su atención.

Cuando ser acercó, vio que quien ocupaba su asiento era una mujer que, según le contó, se había roto un tobillo, por lo que le pidió que le cambiase el asiento. "Mientras me dirigía al asiento, vi a una mujer bastante corpulenta sentada. Al revisar mi billete, me explicó que se había torcido el tobillo y me preguntó si me importaría sentarme en el asiento del medio, ya que le costaba subir y bajar", afirma el mismo en la publicación.

Ante esta situación, el hombre decidió optar por la empatía y dejarle el asiento a la mujer, con la que se tiró hablando un buen rato sobre su vida como artista antes de que las azafatas le ofreciesen otro asiento. "Entonces la asistente de vuelo se acercó y me dijo que me habían ascendido a asiento de cortesía y que, por favor, la siguiera. Lo pensé un momento y le dije a mi compañera de asiento: '¿Por qué no sube? Puede usar ese asiento más que yo'. Pareció sorprendida y derramó una lágrima antes de aceptar", agrega.

El hombre, que cuenta que la historia ocurrió hace más de veinte años, afirma que a día de hoy sigue hablando con la mujer, quien le habla de vez en cuando. "A veces, pequeños actos generan grandes impactos", sentencia el hombre, que afirma que no se arrepiente de haber tomado dicha decisión y que lo volvería a hacer de nuevo.