Robert, comandante de drones de Ucrania: "900 bajas rusas en 36 horas sin un solo avance: es algo parecido a un nuevo récord y el resto de marzo será duro y prolongado"

La guerra de Ucrania se intensifica. Robert Brovdi, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, ha informado de que las tropas rusas han llevado a cabo múltiples ofensivas en los frentes de Donetsk y Zaporiyia durante esta semana (concretamente los días 17 y 18 de marzo).

Sin embargo, el resultado de esos ataques no ha sido positivo para los intereses rusos. Según el comandante ucraniano, las fuerzas rusas han sufrido un gran número de bajas a lo largo de estos días como consecuencia de esas acciones ofensivas.

Tal y como recoge el medio de comunicación ucraniano Euromaidan Press, Brovdi ha apuntado a que este paso a una actitud más atacante por parte de Rusia podría deberse a un cambio repentino en las condiciones meteorológicas.

La niebla ha hecho que Moscú vuelva a poner en marcha operaciones encubiertas utilizando a grupos de soldados rusos que se habían infiltrado previamente en posiciones avanzadas del frente.

De hecho, el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania ha sugerido que ese cambio meteorológico podría haber "desencadenado parcialmente" la ofensiva que Rusia tiene preparada para la época de primavera-verano.

Récord de bajas rusas

Robert Brovdi ha detallado que el 17 de marzo, las unidades de drones de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados ucranianas mataron a 292 soldados rusos e hirieron a otros 221 combatientes. El 18 de marzo, los vehículos no tripulados ucranianos provocaron 277 nuevas bajas en las tropas rusas: 141 muertos y 136 heridos.

Por lo tanto, Rusia ha sufrido en total 900 bajas como consecuencia de la ofensiva de esta semana. El comandante ucraniano ha calificado la cifra, que se ha acumulado en solo 36 horas, como "un nuevo récord".

Pese a la magnitud de los ataques (en los que se utilizaron infantería, motocicletas, vehículos blindados e incluso caballos), las tropas rusas no han logrado ni un solo avance, según ha indicado Brovdi.

No obstante, el comandante ucraniano ha pronosticado que Rusia realizará nuevos ataques en los próximos días o semanas. "El resto de marzo transcurrirá entre intensos y prolongados combates", ha afirmado.