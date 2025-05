Rusia multiplica la letalidad de sus drones de diseño iraní

Las fuerzas rusas han modernizado sus drones de ataque Shahed-136 de diseño iraní con dos tipos de nuevas ojivas de 90 kilogramos en lugar de la original de 50 kilogramos, según ha informado Defense Express citando sus propias fuentes.

"La ojiva rusa presenta un efecto acumulativo de fragmentación e incendio con efecto de alta temperatura, logrado mediante hidruros metálicos que producen una temperatura de combustión de hasta 3500 grados", ha explicado el medio The New Voice of Ukraine. El explosivo, ha agregado, "sigue siendo el mismo, TGF-35P2, una mezcla de TNT y hexógeno flegmatizado, que también se utilizó en la ojiva de 50 kilogramos, pero no tuvo efecto acumulativo".

La ojiva iraní combina efectos acumulativos, de fragmentación y de alto poder explosivo sin elementos incendiarios, mientras que su explosivo es del tipo OLA (octano y aluminio) con un detonador intermedio formado por bloques de hexógeno.

La colaboración entre Moscú y Teherán en el dron, que se produce en Tartaristán e Izhevsk (Rusia) con componentes iraníes, pone de relieve su estrecha asociación, según ha remarcado el mismo medio.

Según Andrii Kovalenko, del Centro para Combatir la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, el cambio a los drones Shahed indica un movimiento estratégico hacia ataques masivos rentables en lugar de los ataques con misiles de crucero tradicionales. Esto, ha asegura, demuestra la adaptación de Rusia en las tácticas de guerra.

